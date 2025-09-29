Emboscan a convoy del Ejército en Michoacán; hay un muerto, dos heridos y dos detenidos

Apatzingán, Michoacán.- Durante la noche de ayer domingo 28 de septiembre, un elemento del Ejército Mexicano murió y dos más resultaron gravemente heridos como resultado de una agresión armada en la comunidad de Loma de los Hoyos, Michoacán. En el operativo de respuesta, las fuerzas de seguridad lograron la detención de dos hombres presuntamente implicados en el ataque, uno de ellos de nacionalidad venezolana.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 21:00 horas (local), cuando un convoy de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que realizaba un patrullaje de reconocimiento fue emboscado por un grupo de civiles armados. Los militares respondieron al fuego, dando inicio a un enfrentamiento en esta localidad, identificada por las autoridades como un punto de interés estratégico debido a la disputa territorial entre bandas criminales.

Ante la situación, se activó un protocolo de respuesta inmediata desde la 43 Zona Militar. Se desplegó un helicóptero artillado con el doble objetivo de proporcionar apoyo aéreo para neutralizar la amenaza y facilitar la extracción segura del personal herido. La intervención de la aeronave fue crucial para asegurar el perímetro y permitir el acceso de los servicios de emergencia. Como consecuencia del enfrentamiento, se confirmó el deceso de un soldado en el sitio.

Los dos militares heridos, cuyo estado de salud fue reportado como crítico, fueron trasladados por vía aérea a un hospital de alta especialidad en Irapuato, Guanajuato, para recibir atención médica intensiva. Tras el percance, se implementó un operativo de seguridad en la región, con la participación de la Guardia Civil y unidades estatales, bloqueando accesos a la zona serrana para localizar a los responsables.

Como resultado de estas acciones, las autoridades confirmaron la detención de los dos presuntos agresores identificados como César 'N', alias 'El Chino', de 18 años de edad, venezolano, y Juan 'N', alias 'El Rey", de 55 años. Junto con su captura, se logró el aseguramiento de material bélico que incluye:

Dos armas largas

298 cartuchos útiles

15 cargadores

Fuentes no oficiales han atribuido el ataque a células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Viagras, aunque ninguna dependencia federal ha emitido una confirmación al respecto. Hay que mencionar que la región de Tierra Caliente, y Apatzingán en particular, ha sido escenario de un reforzamiento de la presencia militar en meses recientes para contener la actividad criminal en la zona.

