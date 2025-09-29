Era de Guaymas: Pescador cae de un barco camaronero y muere ahogado frente a Altata

Mazatlán, Sinaloa.- Durante las primeras horas de este lunes 29 de septiembre de 2025, un pescador perdió la vida tras levantarse la veda en altamar en Mazatlán, Sinaloa. Según el reporte oficial, el hoy occiso, quien se desempeñaba como ayudante de máquinas de un barco camaronero, cayó al mar al momento en el que realizaba una maniobra de capturas en uno de los tangones de la embarcación y murió por ahogamiento.

De acuerdo con los datos recabados, el hombre fallecido fue identificado como Juan David 'S', de 50 años de edad aproximadamente, quien era originario de la ciudad de Guaymas, Sonora, pero con domicilio en Mazatlán. Trascendió que el cuerpo del trabajador de mar fue recuperado por sus propios compañeros y trasladado hasta el puerto del mencionado municipio, en donde ya estaba personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

La embarcación salió de este puerto el pasado fin de semana para estar listo para el inicio de la actual temporada de capturas de camarón en altamar en el Océano Pacífico mexicano y fue la mañana de este lunes 29 de septiembre cuando en las maniobras cayó de los tangones al mar y falleció al parecer ahogado", explicó el medio Noroeste.

Un tripulante de una embarcación camaronera de #Mazatlán, Juan David, de alrededor de 50 años, falleció la madrugada de este lunes cuando iniciaban las capturas de camarón en altamar y cayó al mar

El capitán de Puerto de Mazatlán, Marco Antonio Barreiro Varela, dijo que la FGE logró identificar al afectado, quien laboraba como ayudante de máquinas en el barco 'Doña Luz', perteneciente a la Pesquera Jusajeli. En declaraciones para el citado medio, María del Carmen Fuentes, con quien el pescador estuvo casado durante más de 20 años, se pronunció ante la pérdida de su marido.

Nada más dicen que estaba trabajando y se zafó, que se cayó al agua, nada más así me dijeron", relató la viuda.

Hasta el momento se desconoce si los servicios funerarios se llevarán a cabo en Mazatlán o, bien, el cadáver será trasladado a Guaymas, ciudad de origen del fallecido pescador. Por su parte, el capitán regional del Puerto de Mazatlán y contralmirante retirado, Luis Antonio Barreito Varela, así como personal de la Secretaría de Marina Armada de México también hicieron acto de presencia en los muelles de La Puntilla.

Fuente: Tribuna del Yaqui