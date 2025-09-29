Era su primer día de trabajo: Hallan sin vida a buzo desaparecido en bahía de Guaymas

Guaymas, Sonora.- La tarde de este lunes, un operativo de búsqueda en la bahía de Guaymas culminó con el hallazgo del cuerpo sin vida de un buzo identificado como Samuel, de aproximadamente 30 años de edad. El trabajador desapareció mientras realizaba labores subacuáticas en las inmediaciones del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CET del Mar), al sur de la ciudad. Según los reportes, Samuel, residente de la colonia Centinela, se encontraba trabajando para un astillero ubicado frente al Casino Naval.

Testigos en el lugar, incluyendo a uno de sus compañeros, indicaron que se sumergió para efectuar tareas propias de su oficio, presuntamente relacionadas con soldadura en una embarcación, pero no volvió a salir a la superficie. La situación generó una alerta que fue atendida con prontitud, aunque en un primer momento existió confusión sobre si se trataba del vuelco de una panga, información que fue rápidamente desmentida para confirmar que se trataba de un buzo desaparecido.

Tras el reporte de su desaparición, se activó un dispositivo de búsqueda coordinado por diversas corporaciones. Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guaymas y de Protección Civil, quienes desplegaron un operativo acuático en la zona para localizar al trabajador. La búsqueda concluyó a las 16:25 horas, cuando personal de rescate localizó el cuerpo en las aguas frente al Casino Naval. Una vez localizado, el cuerpo de Samuel fue recuperado y trasladado en una embarcación de la Marina hacia sus instalaciones.

LOCALIZAN A BUZO SIN VIDA AL SUR DE #GUAYMAS



Este lunes se reportó a una persona que se encontraba realizando trabajos de buceo a unos metros del astillero, la persona no salió del mar.



Al lugar acudieron cuerpos de emergencia momentos despues fue localizado sin vida. pic.twitter.com/FdoNVOEhsX — La Callejera de Guaymas (@lacallejera2023) September 30, 2025

Ahí, fue entregado formalmente al personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Posteriormente, fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia de ley y determinar de manera oficial las causas del fallecimiento, aunque de forma extraoficial se ha mencionado el ahogamiento como la causa probable. De manera extraoficial, ha trascendido que este lunes era el primer día de trabajo de Samuel en el astillero, habiendo acudido a solicitar el empleo esa misma mañana.

Fuente: Tribuna