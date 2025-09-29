Estaba borracho: Entró a la fuerza a una casa para golpear a su expareja y a su compadre

Gómez Palacio, Durango.- La noche del domingo 28 de septiembre de 2025, personal de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana concretaron la detención de un hombre identificado como José Guadalupe 'N', quien es señalado por irrumpir en un domicilio de ubicado en la colonia El Mezquital, en el municipio de Gómez Palacio, Durango, en donde realizó agresiones físicas y verbales en contra de su expareja, así como de un tercero que se encontraba en el lugar.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Laguna, el suceso generó preocupación entre los vecinos del sector, por lo que solicitaron la intervención por parte de las autoridades locales a través de las líneas de emergencias del 9-1-1. En su testimonio, la víctima de 22 años de edad y el otro afectado, identificado como compadre del agresor, señalaron que el detenido estaba bajo el influjo del alcohol, por lo que forzó una ventana para entrar a la propiedad.

Tras ingresar, el detenido comenzó de inmediato a golpear e insultar a su expareja. El compadre de la joven intervino en un intento por calmar la situación y detener la agresión, pero también fue blanco del ataque del intruso", explicó el medio anteriormente citado.

Al notar la presencia policial, José Guadalupe 'N' intentó darse a la fuga, pero fue interceptado por los agentes policíacos luego de que la expareja lo señaló como responsable. Posteriormente, el individuo fue ingresado a un centro penitenciario, quedando así a disposición del Ministerio Público de la Vicefiscalía de la Región Laguna. La autoridad judicial ya integra la carpeta de investigación por su presunta responsabilidad en el delito de violencia intrafamiliar, así como de otros ilícitos que puedan derivarse de los hechos.

Genera pánico en un kínder

En otro caso similar registrado hace unos días en Gómez Palacio, un sujeto fue detenido por agentes del Grupo Operativo de Reacción Inmediata (GORI), adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de Protección Ciudadana, por irrumpir en un plantel educativo de nivel preescolar que se ubica en el ejido Huitrón, presuntamente bajó el efecto de una sustancia ilícita y portando un machete y un cuchillo.

Lo detuvieron por entrar a un kínder y generar pánico con dos armas blancas.

Fuente: Tribuna del Yaqui