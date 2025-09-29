Fuerzas federales arrestan en Jalisco a 'El Viejón', presunto jefe operativo de La Barredora

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.- En operativo coordinado, fuerzas federales y estatal lograron ubicar y detener en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a un hombre de 32 años identificado como Gustavo 'N', alias 'El Viejón', señalado como jefe operativo de La Barredora, un grupo criminal afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La noticia fue confirmada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Según el reporte oficial, la captura del presunto líder criminal se logró por un cateo autorizado por un juez. Y es que, gracias a diferentes labores de inteligencia, autoridades mexicanas pudieron localizar a este generador de violencia en Guanajuato y estados del Bajío. El despliegue operativo se efectuó en el fraccionamiento Senderos de Monte Verde, en donde además del arresto de 'El Viejón', se detuvo a una mujer de 30 años, aparentemente pareja sentimental de Gustavo 'N'.

Como resultado de las acciones, elementos de la SSPC, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, así como de la Secretaría de Defensa y Marina, aseguraron tres armas de fuego cortas, un arma de fuego larga, 116 cartuchos útiles de diferentes calibres, ocho cargadores, dosis de marihuana, cristal y cocaína, una granada de gas, nueve teléfonos celulares y tres tabletas electrónicas. Cabe mencionar que esta detención ocurre a unos días de que Hernán Bermúdez Requena, supuesto líder de La Barredora, fue vinculado a proceso penal.

Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, elementos de @Defensamx1 , @SEMAR_mx , @FGRMexico , @GN_MEXICO_ , @SSPCMexico , CNI y @pazgobgente , detuvieron a un objetivo prioritario del @GabSeguridadMX y del Gobierno de Guanajuato, en Jalisco a Gustavo 'N', alias 'Viejón', jefe del grupo operativo 'La Barredora', afín al CJNG, vinculado en delitos como extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, robo de hidrocarburo y de autotransporte de carga, además de agresiones contra grupos antagónicos y corporaciones principalmente en el Estado de Guanajuato", expresó García Harfuch en la red social X.

¿Quién es 'El Viejón', presunto jefe operativo de La Barredora?

'El Viejón' era considerado un objetivo prioritario para las autoridades federales debido a su importancia en el esquema criminal de La Barredora. De acuerdo con datos de la SSPC, el sospechoso se encargaba de coordinar las acciones tácticas y logísticas de la organización, incluyendo la distribución de droga, el cobro de extorsiones y el control territorial en zonas estratégicas del Bajío, principalmente en León, Celaya y Salamanca. Trascendió también que funcionaba como un enlace directo con el cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.

Fuente: Tribuna del Yaqui