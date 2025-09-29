Golpe al crimen: Vecinos de Ciudad Obregón se organizan y detienen a presuntos ladrones

Ciudad Obregón, Sonora.- Vecinos de Ciudad Obregón, una de las regiones más peligrosas de Sonora y de México, lograron dar un golpe al crimen este domingo 28 de septiembre. Un grupo de residentes organizados de la colonia Misión del Prado logró detener a dos presuntos generadores de violencia: hombres señalados de haber ejecutado un atraco en una vivienda, de donde robaron una televisión.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron anoche en el sector comprendido entre las calles Montesinos y Monte Real, donde los presuntos responsables fueron retenidos hasta la llegada de las autoridades competentes. Posteriormente, los sujetos fueron entregados a elementos de la Policía Estatal Investigadora (PEI) y trasladados a las instalaciones correspondientes para iniciar con el proceso legal.

En tanto, la televisión robada (y recuperada por los vecinos del sector) se encuentra bajo resguardo en la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), ubicada en el cruce de las calles Sufragio y Yaqui, en Ciudad Obregón. Se informó que el propietario podrá reclamarla, siempre y cuando acuda a interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para acreditar la propiedad y continuar con el procedimiento.

Los presuntos delincuentes, cuyas identidades se desconocen, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la FGJES, donde se definirá su situación legal. Las autoridades señalaron que investigarán si estos presuntos generadores de violencia estarían relacionados con otros crímenes en Ciudad Obregón, Sonora. Cualquier novedad del caso será reportada por TRIBUNA.

Balacera nocturna en Ciudad Obregón moviliza a las autoridades

En otras noticias en materia de seguridad, la noche de este domingo, autoridades se movilizaron por el reporte de un ataque armado en plena vía pública de la colonia Libertad de Ciudad Obregón. En la zona se localizaron casquillos percutidos de arma larga, los cuales fueron asegurados e integrados a una nueva carpeta de investigación. TRIBUNA comparte todos los detalles de la nota, aquí.

