Intentó huir, pero chocó su auto: Cae sujeto con 72 mil cigarros de marihuana en Nogales

Nogales, Sonora.- En el marco de las estrategias de seguridad implementadas en la franja fronteriza de Sonora, un operativo coordinado entre la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano dio como resultado el aseguramiento de un importante cargamento de cigarros que presuntamente contienen marihuana. La acción tuvo lugar en la colonia Lomas de Fátima, de la ciudad de Nogales, donde también se efectuó la detención de una persona.

El suceso se originó durante patrullajes de prevención del delito, cuando los elementos de ambas corporaciones identificaron una camioneta que circulaba sin placas de matrícula, un hecho que infringe el reglamento de tránsito y que fue motivo para una inspección. Al notar la presencia de las unidades oficiales, el conductor del vehículo intentó escapar a las autoridades, lo que resultó en un choque con otros vehículos estacionados en la zona.

Tras el incidente, el personal de seguridad procedió a realizar una revisión protocolaria de la unidad. En el interior, encontraron 18 cajas de cartón y 12 bolsas plásticas, las cuales contenían un total de 72 mil cigarros confeccionados con una hierba seca cuyas características son consistentes con las de la marihuana. Tanto el individuo como el vehículo y la mercancía asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

En otro hecho similar ocurrido también en Nogales, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano lograron el aseguramiento de una enorme suma de estupefacientes y material bélico. La acción tuvo lugar durante labores de patrullaje preventivo en la colonia Zona Industrial, donde los uniformados encontraron a dos individuos sospechosos. De acuerdo con el informe oficial, las fuerzas federales intentaron abordar a los sujetos.

Sin embargo, emprendieron la huida al percatarse de la presencia de las autoridades. Tras su retirada, los agentes procedieron a inspeccionar el área que los sospechosos habían abandonado, lo que resultó en el hallazgo de los materiales ilícitos. En el lugar se incautaron 68.2 kilos de marihuana y tres paquetes que contenían 1.5 kilos de goma de opio.

Fuente: Tribuna