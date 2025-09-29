Joven detenido en el norte de Hermosillo tras amenazar con cuchillo y dañar carro de vecina

Hermosillo, Sonora.- Este pasado domingo 28 de septiembre de 2025, un hombre de 21 años fue detenido por las autoridades locales de Hermosillo, pues se le acusa de quebrar el cristal del automóvil de su vecina y de amenazarla con un arma blanca. De acuerdo con información extraoficial, el hecho ocurrió alrededor de las 10:15 horas en la colonia Bicentenario, por la cerrada Alaceneros.

La víctima fue identificada como una mujer de 43 años de edad, quien denunció ante los agentes al sujeto por golpear con una piedra el medallón de su Nissan Altima modelo 2003. Sin embargo, el incidente no terminó ahí, ya que también la amenazó con un cuchillo, aunque afortunadamente la mujer se encuentra bien. Por su parte, el Ministerio Público inició el procedimiento correspondiente por los delitos de daños y amenazas.

En cuanto a los elementos municipales, arribaron al sitio para detener al joven, quien se identificó como Jesús Armando, y aseguraron un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de longitud. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles, pero en TRIBUNA estaremos al tanto de cualquier información adicional y la compartiremos oportunamente a través de nuestro medio.

En Hermosillo, los reportes de violencia han ido en aumento, pues tan solo ayer la Fiscalía del Estado informó sobre el inicio de un proceso judicial en contra de un hombre identificado como Rodrigo 'N', de 30 años de edad, a quien se le vincula por su presunta participación en el delito de robo con violencia. El afectado había solicitado un servicio de transporte a través de una aplicación móvil en la colonia Las Granjas.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

