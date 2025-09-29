Justicia para Esli Viridiana: Dictan 50 años de prisión a su feminicida en Michoacán

Morelia, Michoacán.- El sistema de justicia de Michoacán dictó la pena máxima de 50 años de prisión en contra de Isaac Saúl O., quien fue encontrado culpable del feminicidio de su pareja sentimental, Esli Viridiana, en un caso que se remonta a enero de 2020. La sentencia, emitida por un Tribunal de Enjuiciamiento, representa la sanción más severa contemplada por la legislación estatal para este delito en la fecha en que ocurrieron los hechos.

Según las indagatorias de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, la víctima se encontraba con su novio, un médico de profesión, al interior de un vehículo. En ese lugar, el sujeto utilizó un arma de fuego para privar de la vida a la mujer. En una primera versión, el ahora sentenciado intentó desviar la investigación al declarar que al muerte de su pareja había sido el resultado de un supuesto intento de asalto, una hipótesis que fue descartada por las autoridades.

Desde el inicio, el caso fue atraído por la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio, la cual aplicó un protocolo con perspectiva de género para el esclarecimiento de los hechos. Este enfoque permitió analizar el contexto de la relación y reunir pruebas periciales, testimoniales y documentales que contradecían la versión inicial del agresor y lo señalaban como el responsable directo del asesinato.

Una vez que las pruebas consolidaron la acusación, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión en contra de Isaac Saúl O. Sin embargo, las labores de búsqueda revelaron que el sospechoso había huido el Estado en un intento por evadir la acción de la justicia, estableciéndose en el Estado de Hidalgo. La FGE de Michoacán solicitó el apoyo de su homóloga hidalguense, lo que culminó con la detención del imputado en octubre de 2022.

#FiscalíaMich obtuvo #FalloCondenatorio en contra de Isaac Saúl O, presunto responsable del feminicidio de su esposa Esli Viridiana N., ocurrido el 6 de enero de 2020 en Ciudad Hidalgo. pic.twitter.com/824Sf0IeEJ — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) August 13, 2025

Tras su captura, Isaac Saúl O. fue trasladado a Michoacán, donde fue vinculado a proceso y enfrentó un juicio oral. Durante esta etapa, la Fiscalía presentó el cúmulo de evidencias recabadas, las cuales fueron consideradas contundentes y suficientes por el Tribunal de Enjuiciamiento para determinar su culpabilidad. Finalmente, el tribunal emitió el fallo condenatorio e impuso la pena de 50 años de cárcel, además de ordenar el pago de la reparación del daño.

Fuente: Tribuna