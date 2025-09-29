Le arrojan líquido a sujeto durante altercado de tránsito en Hermosillo; sufre quemaduras

Hermosillo, Sonora.- Un altercado de trágico culminó en un ataque que dejó a un hombre, de aproximadamente 31 años de edad, con quemaduras en el pecho, brazo, cuello y una oreja, tras ser rociado con líquido corrosivo en calles de la colonia Ley 57, ubicada al norte de Hermosillo, Sonora. Derivado de una descortesía de tránsito, el afectado protagonizó una discusión con el conductor de un automóvil sedan de color gris, lo que derivó en la mencionada agresión.

Según un reporte preliminar compartido por la Secretaría de Seguridad Pública de Hermosillo, el percance se registró alrededor de las 10:00 horas de este lunes 29 de septiembre de 2025 y tuvo lugar en el cruce de las calles Luis Orci y Dos. De acuerdo con la información, el responsable, en medio del altercado, bajó la ventana de su vehículo y le arrojó un líquido oscuro a la víctima, lo cual provocó que sufriera lesiones en la piel inmediatamente.

Aunque no ha confirmado qué era el líquido, versiones apuntan a que se pudo tratar de un ácido o gas pimienta. A pesar de las heridas, el sujeto consiguió trasladarse por su propia cuenta a su domicilio que se sitúa en la colonia Los Pinos, al norponiente de la capital de Sonora, desde donde se comunicó a las líneas de emergencias para notificar a las autoridades locales. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al lesionado y posteriormente lo llevaron de emergencia al Hospital General del Estado.

Por su parte, elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, así como de otras corporaciones policíacas, se movilizaron al sector; sin embargo, hasta el momento no se ha reportado la detención del responsable. Por su parte, las autoridades competentes mantienen en curso las investigaciones para localizar al atacante, mientras que el conductor herido se encuentra bajo revisión médica debido a la gravedad de las quemaduras que sufrió.

Conductor se estampa con postes de contención

En otro hecho registrado este lunes en Hermosillo, el conductor de una camioneta Ford Expedition, de color rojo, perdió el control del volante y se impactó contra los postes de contención que se ubican en el cruce de las calles Rosales y Serdan, en la colonia Centro. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños en la infraestructura urbana y en la unidad involucrada.

