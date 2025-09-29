Luto en Sonora: Fallece mujer embarazada y su bebé tras fuerte choque de motocicletas

Etchojoa, Sonora.- Un aparatoso accidente de tránsito entre dos motocicletas, ocurrido durante la noche del pasado sábado 27 de septiembre, dejó como saldo el fallecimiento de una mujer de 32 años de edad y su bebé nonato. El lamentable suceso ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial en la región sur de Sonora, según declaraciones de las propias autoridades locales.

La víctima fue identificada como Josefina Yazmín Ramírez Peña, quien viajaba como pasajera en uno de los vehículos ligeros involucrados. El choque se registró aproximadamente a las 22:00 horas en la carretera Chucárit - San Pedro Viejo, municipio de Etchojoa. De acuerdo con el informe emitido por la Comisaría de Seguridad y Tránsito Municipal de Etchojoa, se percance se trató de un choque por alcance entre dos motos.

Esto sucedió cuando la unidad en la que viajaba Ramírez Peña, conducida por Marisol León Valenzuela, de 21 años. Las primeras investigaciones sugieren que un factor clave en el accidente fue que esta primera moto circulaba presuntamente sin las luces encendidas, lo que habría dificultado su visibilidad para otros conductores. El segundo vehículo era manejado por un menor de 14 años, quien no pudo evitar la colisión.

Inmediatamente después del percance, los tres involucrados fueron atendidos por servicios de emergencia y trasladados al hospital del IMSS-Bienestar en la ciudad de Navojoa para recibir atención médica. Los dos conductores, Marisol León Valenzuela y el adolescente, fueron diagnosticados con golpes múltiples, pero sus vidas se reportaron fuera de peligro. Sin embargo, el estado de Josefina Yazmín Ramírez Peña era crítico.

Josefina Yazmín Ramírez Peña tenía 32 años y estaba cerca de dar a luz

Presentaba traumatismos severos y una fractura de cadera, complicaciones que se agravaron por una baja actividad fetal detectada por los médicos. A pesar de los esfuerzos del personal de salud, la mujer y su bebé fallecieron durante la madrugada del domingo.

Dan el último adiós

Los servicios funerarios para madre e hijo se realizan este lunes en su comunidad natal, Chucárit. Posteriormente, sus restos fueron trasladados a la localidad de El Jopo, para ser sepultados en el panteón Las Piedritas.

La fallecida y su bebé fueron velados este lunes en su pueblo de origen

A raíz de este evento, Pedro Valenzuela, titular de Tránsito Municipal, hizo un llamado enérgico a la ciudadanía, especialmente a los conductores de motocicletas, para que extremen precauciones. Subrayó que la falta de equipo de protección adecuado, la conducción de vehículos sin luces funcionales y el incumplimiento general de las normas de tránsito son factores recurrentes en los accidentes graves que se registran en el municipio.

Fuente: Tribuna