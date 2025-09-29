Mexicali: Sujeto agrede a su expareja en plena reunión familiar con un arma de fuego

Mexicali, Baja California.- Este lunes 29 de septiembre de 2025, alrededor de las 00:21 horas, un hombre llegó a una cena familiar y disparó sin pensarlo dos veces directamente contra su expareja con un arma de fuego. De acuerdo con información extraoficial, el hecho ocurrió en una vivienda del fraccionamiento Valle de Puebla, en la calle Mezcalapa, mientras que su detención se realizó poco después del incidente.

Tras el ataque, se recibió una denuncia al número de emergencias, y al percatarse de los hechos, las autoridades locales se movilizaron al lugar. Elementos de la Policía Municipal encontraron a una mujer, cuya identidad se desconoce, pero se sabe que tiene 29 años, quien les relató que su ex pareja le disparó. Afortunadamente, la víctima no resultó lesionada, aunque sí sufrió un gran susto.

Según el testimonio de la afectada, ella se encontraba en la casa de su hermana cuando llegó el sujeto, identificado como Julio César, y comenzó una discusión. De pronto, el hombre sacó una pistola de entre su ropa y disparó en múltiples ocasiones. La mujer corrió hacia el interior del hogar, decisión que le salvó la vida. Aunque no se recuperó el arma, sí se encontró un casquillo percutido calibre .40 milímetros.

La violencia sigue en Mexicali

Es importante mencionar que el agresor es señalado por el delito de homicidio en grado de tentativa y actualmente se encuentra a disposición de la Subcomandancia de la Zona Este para los trámites legales correspondientes. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles, pero en nuestro medio de comunicación estaremos al tanto de cualquier actualización y la informaremos oportunamente en TRIBUNA.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui