Muere motociclista que fue arrollado por una camioneta de la AMIC en San Carlos, Sonora

San Carlos, Sonora.- La madrugada de este lunes 29 de septiembre de 2025 se confirmó la muerte del joven motociclista que fue víctima de un atropellamiento cuando transitaba sobre el bulevar Tetakawi, ubicado en San Carlos, Sonora. La víctima se encontraba recibiendo atención médica en la Clínica San José, en donde se reportó su deceso debido a la gravedad de las lesiones que sufrió tras ser embestido por una camioneta oficial de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

De acuerdo con reportes de medios locales, el hoy occiso fue identificado como Francisco Flores Cornejo, de 28 años de edad y vecino del sector Ranchitos. En un principio, el afectado fue internado en el Hospital General IMSS Bienestar, en el municipio de Guaymas, luego de sufrir el percance al momento en el que se movilizaba a bordo de su motocicleta en la mencionada avenida. Trascendió que, alrededor de las 16:00 horas, el sujeto fue impactado por una camioneta Dodge RAM que se desplazaba en sentido contrario.

Debido al fuerte choque, el motociclista cayó al pavimento y sufrió severas lesiones, mientras que el agente que conducía la unidad se dio a la fuga. Derivado de la colisión, la unidad ligera en la que viajaba el fallecido estalló y se prendió en llamas, por lo que personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios se encargó de controlar el fuego. De forma preliminar se dijo que el presunto responsable huyó hacia la salida de San Carlos, dejando abandonado el vehículo y al joven gravemente herido.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del NORTE DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web: https://t.co/EO3NQ53li6 pic.twitter.com/vkZZbqQrJB — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 29, 2025

Posteriormente, autoridades localizaron la unidad en el puente que se encuentra en el entronque con la carretera internacional. Versiones extraoficiales indicaron que el elemento de la AMIC, aún sin identificar, se presentó ante la autoridad competente para enfrentar las consecuencias legales por este incidente registrado en el destino turístico. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) no se ha pronunciado al respecto.

Por lo pronto quedará esperar un informe actualizado por parte de las autoridades de Sonora, con el cual se esclarezcan los hechos sobre el fallecimiento de Francisco Flores Cornejo, mientras amigos y familiares lamentan su sensible pérdida.

La camioneta quedó abandonada en el lugar.

Fuente: Tribuna del Yaqui