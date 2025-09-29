Muere mujer al llegar a base de la Cruz Roja en Hermosillo; fue llevada por un familiar

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde de este lunes 29 de septiembre, se registró el fallecimiento de una mujer de 66 años en la delegación de la Cruz Roja en Hermosillo. La adulta mayor fue trasladada a la institución en busca de atención médica de urgencia. Según los informes iniciales, el suceso ocurrió alrededor de las 13:00 horas, cuando un familiar de la mujer la transportó en un vehículo particular hasta el centro médico.

El objetivo era que recibiera asistencia médica debido a que había perdido el conocimiento. A su llegada, el personal de guardia activó el protocolo de emergencia, pero tras una valoración, se determinó que la persona ya no presentaba signos vitales, por lo que se procedió a confirmar su deceso en el lugar. Esto sucedió en la base de la Cruz Roja ubicada en el cruce del bulevar Luis Encinas y la calle 14 de Abril, en la colonia San Benito.

Conforme al procedimiento en estos casos, elementos de la Policía Municipal de Hermosillo acudieron al sitio para acordonar el área de estacionamiento y preservar la escena. Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las diligencias correspondientes para recabar los primeros indicios y abrir una carpeta de investigación que permita esclarecer formalmente las circunstancias de la muerte.

El cuerpo de la mujer fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley. Este procedimiento será fundamental para determinar con exactitud la causa del deceso, la cual permanece como desconocida hasta el momento.

Otro caso similar sucedió la tarde del pasado martes 9 de septiembre, cuando un hombre murió luego de ser trasladado a la Cruz Roja por empleados de un centro de rehabilitación de Hermosillo. Los hechos derivaron en la detención de dos personas mientras las autoridades investigan las circunstancias del deceso. Todo comenzó alrededor de las 16:00 horas en un domicilio de la colonia Haciendas del Sur.

Presuntamente, empleados de un anexo intentaron internar a un hombre, pero al ponerse agresivo utilizaron gas lacrimógeno. Al percatarse de que el individuo presentaba dificultades para respirar, los mismos trabajadores lo llevaron a las instalaciones de la base de la Cruz Roja, donde fue declarado sin vida.

