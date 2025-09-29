Mujer fallece tras ahogarse en Playa Hermosa de Ensenada; autoridades investigan

Ensenada, Baja California.- Este pasado domingo 28 de septiembre de 2025, alrededor de las 12:15 horas, a través del C5 se reportó un accidente acuático en la calle Floresta y bulevar Costero, en Playa Hermosa. De acuerdo con información extraoficial, una mujer de identidad desconocida fue sacada del mar en condición de ahogamiento; aunque se intentó reanimarla, no fue posible y terminó falleciendo.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron el deceso de la víctima. Asimismo, se presentaron personal del Cuerpo de Bomberos de Ensenada, quienes se encargaron de brindar los primeros auxilios a la fémina. La Dirección de Seguridad Pública Municipal procedió a acordonar el área y elaborar las actas correspondientes, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) fue notificada para dar inicio a las diligencias legales pertinentes.

En otro asunto, el 14 de septiembre de 2025 la Fiscalía General del Estado informó sobre el fallecimiento de un hombre de 38 años, posteriormente identificado como Vidal Agustín González Zamora. El sujeto se ahogó en el mar contiguo a la Calle Privada Paseo Playas de Tijuana, en la colonia Sección Costa Azul. A la escena acudieron la Policía Municipal, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigación y la Cruz Roja Mexicana.

La mujer perdió la vida

De hecho, también estuvieron en peligro dos personas más, quienes afortunadamente fueron rescatadas. En cuanto a Vidal Agustín, se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP); sin embargo, una vez revisados sus signos vitales, se confirmó que ya no contaba con ellos. Ante todo, en el caso estuvieron involucradas las autoridades correspondientes y personal de la Agencia Estatal de Investigación.

#Deportes | A punta de pistola; detienen al boxeador Terrence Crawford luego de festejar su cumpleaños uD83EuDD4AuD83DuDD2Bhttps://t.co/D9bJsjIEVC — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 30, 2025

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General del Estado de Baja California hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui