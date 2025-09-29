Olor fétido alertó a vecinos: Encuentran a hombre muerto dentro de su casa en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este lunes 29 de septiembre, fue localizado el cuerpo de un hombre al interior de su vivienda en la colonia San Bosco, al poniente de Hermosillo. El hallazgo ocurrió en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Galilea y San Francisco, después de que los vecinos alertaran a las autoridades. De acuerdo con la información recabada, los propios residentes de la zona se percataron de que tenían varios días sin ver a su vecino.

Su preocupación se incrementó debido a la emanación de olores fétidos provenientes del inmueble, lo que los llevó a solicitar la intervención de las autoridades para verificar la situación. En respuesta al reporte, elementos de la Policía Municipal de Hermosillo se trasladaron al lugar. Para poder acceder a la vivienda, fue necesaria la asistencia del personal del Departamento de Bomberos, quienes procedieron a forzar la puerta de entrada.

Una vez en el interior, los agentes confirmaron la presencia del cuerpo de un hombre, el cual ya se encontraba en avanzado estado de descomposición. Aunque la identidad de la persona no ha sido confirmada, vecinos lo identificaron con el apodo de 'Güero', y de unos 45 años de edad. Según testimonios de los mismos residentes, el hombre vivía solo, era comerciante y estaba pensionado a raíz de un asalto que sufrió tiempo atrás, en el cual perdió un ojo.

La zona fue asegurada y acordonada por los agentes municipales para preservar la escena, mientras que peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) llegaron para iniciar las indagatorias correspondientes y recabar indicios que ayuden a determinar las causas del fallecimiento. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia que marca la ley.

Los fuertes olores alertaron los habitantes de la colonia

Este mismo lunes por la tarde se registró el fallecimiento de una mujer de 66 años en la delegación de la Cruz Roja en Hermosillo. La adulta mayor fue trasladada a la institución en busca de atención médica de urgencia. Según los informes iniciales, el suceso ocurrió alrededor de las 13:00 horas, cuando un familiar de la mujer la transportó en un vehículo particular hasta el centro médico, sin embargo, poco se pudo hacer para salvarle la vida.

Fuente: Tribuna