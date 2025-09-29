A prisión dos mujeres por golpiza a hombre, robo de su pick up y choque en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Tras su captura por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Marla Yaneth 'N' y Sabina 'N' fueron imputadas por su presunta responsabilidad en los delitos de lesiones, amenazas, robo de vehículo y daños. De acuerdo con la carpeta de investigación, las acusadas, en compañía de diversos sujetos, cometieron los delitos en Hermosillo en contra de Miguel Ángel 'N'.

Dicho individuo fue golpeado y, después Marla Yaneth 'N' aprovechó para tomar el vehículo del afectado, una pick up Chevrolet Silverado color negro modelo 1998, que después chocó contra una vivienda en la colonia Villas del Marqués, esto el pasado 31 agosto del presente año cerca de las 6:15 horas. Tras los hechos, en diversas redes sociales se tomó nota de lo sucedido, causando indignación generalizada en la comunidad.

Además de esto, se efectuó la denuncia correspondiente ante la autoridad, iniciando las labores legales pertinentes. Una vez integrada la carpeta de investigación, un juez emitió una orden de aprehensión, misma que se ejecutó por parte de elementos de la AMIC, quienes pusieron a las detenidas a disposición de la autoridad competente. Ya en la audiencia, el Ministerio Público formuló imputación en contra de las dos féminas.

El juez determinó imponerles prisión preventiva justificada, a la espera de continuar con las audiencias. Ahora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que trabaja para lograr la vinculación a proceso en contra de las señaladas con miras a lograr a lo largo de las audiencias subsecuentes una sentencia condenatoria con una pena ejemplar, además se efectúan labores para ubicar y capturar a los demás implicados.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora