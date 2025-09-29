Putrefacto y esposado, hallan cadáver de un ejecutado a balazos al poniente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Con heridas de arma de fuego, en avanzado estado de descomposición y esposado, localizaron el cuerpo sin vida de una persona al mediodía de este lunes 29 de septiembre de 2025 en el fraccionamiento Valle Alto, ubicado al poniente de Culiacán. Los reportes preliminares indican que el hallazgo se registró en el interior de un canal de desagüe que se localiza en el extremo sur, lo que movilizó a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

De acuerdo con datos proporcionadas por el portal de noticias Los Noticieristas, la víctima aún no ha sido identificada y únicamente trascendió que vestía una playera mostaza, pantalón negro táctico y usaba tenis blancos. Un reporte anónimo a las líneas de emergencias del 9-1-1 alertó a elementos de las diferentes corporaciones policíacas, quienes se presentaron en el sitio y confirmaron que el cadáver estaba a un costado de un puente de un canal con reja de alcantarilla para aguas pluviales.

El reporte se registró minutos después de las 12 del mediodía, donde se informó al servicio de emergencias 911 sobre una persona sin vida en estado de putrefacción localizada en el interior de dicha obra hidráulica, cerca del río Culiacán, junto a unas tierras de cultivo y a unos metros de la barda perimetral del fraccionamiento Valle Alto, al sur poniente de este sector", expresó el medio anteriormente citado.

Tras ser alertados sobre el caso, efectivos de la Policía Estatal Preventiva arribaron a la ubicación y constataron la presencia del cuerpo sin vida, el cual presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego y se encontraba esposado, por lo que procedieron a delimitar el perímetro con con cinta amarilla para preservar la escena. Posteriormente, los uniformados solicitaron el apoyo de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Los servicios periciales, así como agentes investigadores de la dependencia estatal, se encargaron de las diligencias correspondientes y de realizar las primeras indagatorias para integrar la respectiva carpeta de investigación. Una vez concluidos los trabajos en el área, la autoridad competente ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y será identificada la persona ejecutada.

Fuente: Tribuna del Yaqui