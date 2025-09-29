Sentencian a 'El Haza' por ataque contra Ciro Gómez Leyva; suman 12 condenados

Ciudad de México.- Hace un par de horas, el periodista y escritor mexicano Ciro Gómez Leyva se pronunció a través de su perfil de X (antes Twitter), donde reveló que un nuevo implicado en su atentado recibió una sentencia de 11 años de prisión. Se trata de Erick Hazael Ramos Mendoza, conocido como El Haza y/o El Gordo, quien se encargó de conducir el vehículo en el que viajaba Héctor Martínez Jiménez, alias Bart.

"Erick Hazael Ramos, quien manejaba la motocicleta en la que iba El Bart cuando le disparó a Ciro Gómez Leyva, fue sentenciado a 11 años y un mes de prisión por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada", escribió en su plataforma el ganador de los premios Rodolfo Walsh y actual titular del programa Ciro por la Mañana de Radio Fórmula.

De acuerdo con el Ministerio Público de la Federación (MPF), de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), este 29 de septiembre Erick Hazael recibió su condena por un juez en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. En un comunicado de prensa confirmaron que, en total, se han obtenido sentencias condenatorias en contra de 12 personas.

Publicación del periodista

"En la presente investigación, a la fecha se ha obtenido sentencia condenatoria en contra de 12 personas por su participación en la asociación delictuosa que planeó y ejecutó el atentado contra la vida del periodista. En este caso, la FEADLE determinó ejercer la facultad de atracción contemplada en el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que se acreditó que el delito se cometió con la finalidad de limitar, menoscabar y afectar su libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión".

Héctor Martínez Jiménez

Como te informamos en TRIBUNA, el pasado 10 de junio el Ministerio Público anunció la sentencia que recibió Héctor Martínez Jiménez, alias Bart. Asimismo, se dictaron 12 años de prisión contra Pool Pedro Gómez Jaramillo, alias El Pool, por tentativa de homicidio. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización que surja más adelante con respecto a este caso.

