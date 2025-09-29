Sinaloa: Aseguran camioneta que habría sido usada para colocar mantas en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Este lunes 29 de septiembre de 2025 fueron localizadas diversas lonas con mensajes de grupos delictivos en distintos sectores de Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con información extraoficial, entre los lugares donde se realizaron estos hallazgos se encuentran el libramiento Benito Juárez, así como la reja perimetral de la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario.

Aparentemente, el primer reporte se registró alrededor de las 6:25 horas en el puente peatonal de la avenida Álvaro Obregón, a la altura de una plaza comercial y del Instituto Tecnológico. En tanto, algunos medios locales aseguran que un vehículo en el que viajaban presuntos delincuentes fue asegurado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional tras una persecución al surponiente de la ciudad.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que la unidad era una Chevrolet Tornado blanca, pues se presume que tenía como función repartir las mantas. De hecho, los primeros en responder fueron los elementos del Ejército Mexicano, quienes se percataron de la presencia de una camioneta semejante a otra que previamente había sido reportada a través de la línea de emergencia y que además tenía registros de actividades ilícitas.

Las autoridades siguen investigando

Asimismo, antes de ser asegurado, el conductor intentó huir, pero terminó abandonando el vehículo a poca distancia de la ruta federal. A la escena acudieron agentes de las fuerzas armadas, aunque se desconoce por completo si hubo detenidos, por lo que se espera que en las próximas horas se pronuncien las fuentes oficiales. En nuestro medio de comunicación estaremos al tanto de cualquier actualización.

#Mundo | La DEA reportó 670 arrestos en solo 5 días, más de 92 kg de fentanilo y 1.1 M de pastillas falsas incautadas; 6 toneladas de metanfetamina y 22 toneladas de cocaína decomisadas del CJNG, además de $18.6 M en efectivo y 244 armas aseguradas uD83DuDEA8 pic.twitter.com/JcKDSq5sWw — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 29, 2025

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui