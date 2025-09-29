Sinaloa: Hombre no sobrevive a descarga eléctrica y muere en nosocomio de Navolato

Navolato, Sinaloa.- Este lunes 29 de septiembre de 2025, a temprana hora, falleció un hombre identificado como Juan Manuel, de 33 años, en un hospital de Navolato, Sinaloa, luego de sufrir graves lesiones provocadas por una fuerte descarga eléctrica mientras se encontraba en el Campo Balbuena. Cabe mencionar que el pasado domingo se reportaron diversas actividades eléctricas en diferentes zonas de la entidad.

No obstante, el caso ha generado un amplio debate público, debido a que hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce con exactitud la causa del deceso, aunque se espera que en las próximas horas las autoridades competentes emitan información oficial al respecto. Por lo pronto, en nuestro medio de comunicación, TRIBUNA, estaremos al tanto de cualquier actualización.

De acuerdo con información extraoficial, los familiares del afectado confirmaron su identidad y edad. En tanto, los elementos policiacos tuvieron conocimiento del fallecimiento a través de los servicios de emergencia, por lo que posteriormente personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se movilizó al nosocomio para corroborar los hechos e iniciar las diligencias correspondientes.

El cuerpo de Juan Manuel fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se llevará a cabo la necropsia de ley. Precisamente, la Norma Oficial Mexicana NOM-029-STPS-2011 establece que el mantenimiento de instalaciones eléctricas debe realizarse únicamente por personal autorizado y capacitado, por lo que se hace un llamado a la población en general a no exponerse a este tipo de riesgos.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

