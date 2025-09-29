Tragedia en Sinaloa: Automovilista pierde la vida tras chocar con un muro de contención

Guamúchil, Sinaloa.- Durante la mañana de este lunes 29 de septiembre de 2025, el conductor de un automóvil sedán Honda perdió la vida tras impactarse contra un muro de contención sobre la carretera Guamúchil–Angostura. Los reportes indican que el percance se registró en el canal de desagüe del Dique Aeropuerto, a la altura del cruce con la calle Francisco I. Madero, en el municipio de Guamúchil, movilizando a personal de seguridad y cuerpos de auxilio para atender la emergencia.

Según información recabada por el portal de noticias Línea Directa, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 07:00 horas de este lunes y el hoy occiso fue identificado como Cristian Eduardo 'N', de 28 años de edad y con domicilio en la comunidad de El Progreso del municipio de Mocorito; sin embargo, se dijo que actualmente residía en el ranchito de Los Angulo, en el municipio de Angostura. La víctima se desplazaba viajaba a bordo de un vehículo Sedán Honda modelo 1996, de color gris y sin placas de circulación.

De acuerdo con los reportes preliminares, el exceso de velocidad y la posible somnolencia provocaron que perdiera el control de la unidad hasta estrellarse de lleno contra la estructura de concreto del canal", explicó el medio anteriormente citado con respecto a las hipótesis preliminares sobre este lamentable hecho.

Personal de la Cruz Roja y del cuerpo de Bomberos delegación Guamúchil se presentaron en el sitio para brindarle los primeros auxilios al joven y, una vez estabilizado, lo llevaron de emergencia a un hospital de Guamúchil. Al arribar al nosocomio, los paramédicos se percataron de que el afectado ya no contaba con signos vitales, por lo que su cuerpo fue trasladado a una funeraria local, en donde se le practicará la autopsia de ley y posteriormente será entregado a sus familiares.

Por su parte, elementos de diferentes corporaciones policíacas acudieron al lugar en el que se registró el incidente, en donde realizaron las diligencias correspondientes y también ordenaron el retiro del vehículo siniestrado. Hasta el momento, las autoridades no han brindado un reporte sobre los motivos exactos que derivaron en el fatal accidente.

