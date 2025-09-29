Tragedia en Sonora: Niño de solo 3 años de edad muere tras ser atropellado por su padre

San Luis Río Colorado, Sonora.- Sonora está de luto este lunes 29 de septiembre, pues el fin de semana fue escenario de un fatal accidente que cobró la vida de un infante: un atropellamiento, causado presuntamente por su propio padre en el municipio de San Luis Río Colorado (SLRC). Si bien las autoridades se movilizaron para socorrer al menor, los esfuerzos fueron en vano, pues este perdió la vida momentos después.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche del domingo 28 de septiembre, alrededor de las 21:00 horas, en el municipio fronterizo de SLRC. El trágico incidente se registró en el cruce de la calle 23 y callejón Tlaxcala, donde un niño de apenas tres años resultó atropellado de manera accidental por un vehículo conducido por su progenitor.

La información preliminar señala que el hombre realizaba maniobras con su automóvil en las inmediaciones de su vivienda cuando, sin percatarse de la presencia del menor, lo arrolló. El pequeño habría salido al exterior en ese momento, lo que ocasionó el fatal desenlace. Tras el accidente, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y de Servicios de Emergencia se trasladaron rápidamente al lugar.

Elementos de Bomberos Rurales brindaron los primeros auxilios al menor y lo trasladaron de inmediato hacia el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicado en calzada Constitución. Durante el trayecto se le practicaron maniobras de reanimación, pero al llegar al centro médico los doctores confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

La tragedia generó un amplio despliegue de corporaciones en la zona. Afuera del hospital se concentraron unidades de Bomberos Rurales, Rescate Sonora, elementos de la Policía Municipal de SLRC y una carroza de la funeraria en turno para realizar el levantamiento del cuerpo.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Aunque los primeros indicios apuntan a un accidente doméstico, será la autoridad ministerial la encargada de determinar con precisión cómo ocurrió el atropellamiento y deslindar las responsabilidades correspondientes.

