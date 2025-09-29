Tragedia en Sonora: Policía dispara y mata a joven mujer en Nogales; FGJES investiga feminicidio

Nogales, Sonora.- La tragedia nuevamente se ha hecho presente en Sonora, pues un policía disparó y mató a una joven mujer, presuntamente durante una riña, esto en el municipio de Nogales. Ante los hechos, el elemento fue detenido y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) está realizando una investigación por el delito de feminicidio.

De acuerdo con la información, hoy, lunes 29 de septiembre en la madrugada, en una riña familiar y de vecinos en el Fraccionamiento Lomas de Anza en Nogales, un elemento de la Policía Municipal habría disparado con un arma larga en contra de por lo menos 20 personas en repetidas ocasiones; en ese momento hirió a una mujer de 20 años de edad y, debido a que no pudo soportar los impactos de bala, murió.

La mujer fue identificada como Karla Melissa, que habría recibido un disparo en la espalda alta y falleció cuando estaba siendo trasladada por particulares para recibir atención médica. De acuerdo con los medios locales de Nogales, el propio presidente municipal, Juan Gim Nogales, confirmó que se trata de un agente activo de la corporación. "Por lo pronto, el policía ya está declarando ante el Ministerio Público y se va a aplicar la ley”, comentó el alcalde de Nogales.

También se dio a conocer que el elemento no estaba de servicio y no fue un evento en el que haya intervenido la Corporación Municipal; sino que se trató de un asunto de carácter personal. Extraoficialmente, se dijo que todo comenzó como un pleito a golpes y el agente de policía, al verse superado en número, sacó su pistola y realizó varias detonaciones, causando la muerte de la joven.

FGJES ya investiga; la carpeta es por feminicidio

Después de darse a conocer que el oficial fue detenido, el vicefiscal de investigación de la FGJES, Jesús Francisco Moreno Cruz, informó que el hecho se está investigando como feminicidio. Según los datos compartidos por el vicefiscal, un hombre y una mujer discutieron y él la agredió físicamente; ella se retiró del lugar y posteriormente llegó acompañada de varios hombres, por lo que comenzó la riña. Al momento de la pelea, una piedra golpeó a la esposa del oficial y este entró a su casa, tomó su arma y disparó; fue ahí que una bala impactó en la espalda de la joven.

Fuente: Tribuna del Yaqui