VIDEO: Agente de la AMIC es detenida tras amenazar con su arma al exterior de antro de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Se ha viralizado en redes sociales el momento en el que una elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en Ciudad Obregón fue detenida, esto tras haber amenazado con su arma al salir de un conocido antro de la ciudad. Los hechos tuvieron lugar este lunes 29 de septiembre a las 2:30 horas en el exterior del inmueble.

De acuerdo con información extraoficial de los hechos, se afirma que la mujer amenazó a policías y elementos de la Secretaría de la Marina (Semar) presuntamente después de que se le intentó detener por estar en estado alcohólico y haber sostenido altercados con otras personas en el centro nocturno. También se afirma que estaba escandalizando la vía pública. Al detenerla, amenazó con su arma de cargo a policías y a los de la Marina. Trascendió que la ahora detenida tiene 27 años y se le identificó como Yessica Abigail G.

Momento de la detenciu00f3n de mujer detenida por fuera del antro MONET aquu00ed en Obregu00f3n Sonora, elemento activo de la AMIC FGJE Sonora Posted by RLNoticias / Ruleteando con el lalo on Monday, September 29, 2025

Se dice que personal del antro intentó detenerla por la actitud que estaba teniendo, pero ella actuó de forma prepotente y grosera, además de que opuso férrea resistencia, a pesar de que oficiales del AMIC igualmente participaron en su sometimiento. Yessica Abigail G. fue remitida al Ministerio Público por el probable delito de amenazas a funcionarios públicos.

Antes, fue trasladada a la Jefatura de Policía y Tránsito Municipal, a disposición del Juez Cívico y para que el médico de guardia la certificara. De la misma forma, se elaboró un Informe Policial Homologado para efectos de remitirla al ministerio. Será en esa instancia donde se dilucidará su situación jurídica.

En redes sociales, el hecho ha generado todo tipo de comentarios. Muchos usuarios llamaron a la agente "mala copa" y criticaron la facilidad con la que puede disponer de armas encontrándose en este estado; por otra parte, hay quienes cuestionaron el hecho de que ese tipo de personas sean quienes estén encargados de la seguridad. De parte de las autoridades correspondientes, hasta el momento no hay información oficial; se espera que en las próximas horas se dé a conocer información oficial sobre los hechos sucedidos en este conocido antro nocturno.

Fuente: Tribuna del Yaqui