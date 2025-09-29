(VIDEO) Sujeto golpea con un bate a anciano en Tamaulipas; reportan grave a la víctima

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En redes sociales comenzó a circular el video de la agresión de un sujeto, cuya identidad por el momento se desconoce, quien le propinó un golpe en la cabeza de un adulto mayor con un bate de béisbol, en hechos registrados en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de ninguna autoridad local o estatal; sin embargo, usuarios han expresado indignación por el caso y han exigido justicia para el afectado.

En las imágenes difundidas se observa cómo el hombre de la tercera edad, quien se encontraba junto a dos acompañantes, cayó de espaldas contra el pavimento mientras el agresor sostiene el objeto anteriormente mencionado. Posteriormente, el responsable aparentemente insultó a la persona que lo grabó al interior de un automóvil, el cual no contaba con placas de circulación. Al final, el individuo subió a su vehículo y se fue del lugar dejando a la víctima severamente lesionada.

De acuerdo con datos proporcionados por el portal de noticias La Región Tamaulipas, la víctima es un maestro jubilado, quien fue internado en un hospital de la localidad y ha sido reportado como grave a la espera de una cirugía, ya que presenta una fractura craneal. De manera extraoficial se indicó que el atacante, que al parecer se desempeña como técnico radiólogo, reaccionó violentamente luego que una de las mujeres que acompañaba al adulto mayor agredió a su pareja sentimental.

Según la familia, el agresor primero quebró el parabrisas de la camioneta del adulto mayor tras recibir información falsa; horas después regresó, sacó un bate y lo golpeó con saña. El hecho ha sido calificado por testigos como intento de homicidio", explicó el medio citado.

Trascendió que una de las acompañantes podría ser la esposa del hombre lesionado. Internautas han exigido a las autoridades que se actúe de inmediato para ubicar al agresor, al mismo tiempo que se han puesto de acuerdo para conseguir datos que permitan identificarlo. Se espera que en los próximos días, autoridades de Tamaulipas puedan brindar un reporte detallado sobre este caso que ha causado indignación entre los tamaulipecos y el resto de la República Mexicana.

De certero batazo descontaron a un adulto mayor.



El desquiciado tomó un bat y le sorrajó en la frente.



El argumento del agresor, es que habían agredido a su esposa.



Los hechos ocurrieron en Ciudad Madero, Tamaulipas. Aquí el #video uD83DuDC47 pic.twitter.com/BFGHiiz4Lm — El Franky ? (@ElFranky_) September 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui