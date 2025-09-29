VIDEO: Vuelca camión cargado de granos al sur de Sonora y la rapiña no se hace esperar

Huatabampo, Sonora.- Un accidente vehicular que desató actos de rapiña se registró la tarde de este lunes 29 de septiembre en la carretera Etchojoa - Huatabampo, donde un camión de carga que transportaba granos de maíz y trigo sufrió una salida de camino y volcadura. El percance tuvo lugar en el tramo final del trayecto, poco antes de llegar a la entrada principal de Huatabampo, a la altura del puente de Sebampo.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo pesado, por causas que aún no han sido revelada, perdió el control, se salió de la cinta asfáltica y terminó con la caja que remolcaba sobre uno de sus costados a la orilla del camino. A pesar de la magnitud del percance, el conductor de la unidad, cuya identidad no fue proporcionada, no sufrió lesiones de gravedad. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar atención médica al chofer.

Tras una valoración en el sitio, se determinó que su estado de salud era estable y no requería ser trasladado a un centro hospitalario. Como consecuencia del accidente, la carga de granos quedó esparcida en el suelo, lo que provocó que personas que transitaban por el lugar se detuvieran para recoger el producto en cubetas, costales y camionetas, momento que fue captado en video y fotos por parte de los mismos automovilistas.

La ciudadanía utilizó principalmente costales para llevarse los granos

Elementos de la Policía Municipal de Huatabampo se presentaron en el sitio para tomar conocimiento de los hechos, resguardar el área y coordinar las labores para el posterior retiro de la unidad siniestrada con ayuda de grúas.

Un hecho similar sucedió el pasado mes de julio en Navojoa. Elementos de diferentes corporaciones de seguridad se movilizaron a las inmediaciones de la Carretera Federal México 15, tras el reporte de un accidente vehicular seguido de un saqueo masivo. Si bien las autoridades actuaron con rapidez, no pudieron evitar los actos rapiña de la población.

De acuerdo con los reportes oficiales, los hechos se registraron la noche del jueves 24 de julio de 2025, alrededor de las 22:00 horas, muy cerca de la planta de cerveza Tecate. En el sitio, un tráiler intentó evitar el impacto contra un animal que se cruzó en la carretera. Debido a esta maniobra, el conductor perdió el control y chocó contra la valla de contención. Aunque la unidad no se volcó, personas abrieron la caja del tráiler para llevarse el producto.

