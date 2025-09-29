Violencia, sin control: Ataques armados en Michoacán provocan suspensión de clases

Coahuayana, Michoacán.- La violencia provocada por el crimen organizado en México sigue al alza y, por desgracia, no solo está afectando a los sectores laborales o económicos, ahora también al educativo. En este contexto, el ayuntamiento de Coahuayana, Michoacán, anunció la suspensión de clases en todos los niveles escolares para este lunes 29 de septiembre de 2025, a causa de los recientes enfrentamientos reportados en la zona.

La medida se confirmó la noche de este domingo a través de un comunicado difundido en redes sociales. En este, la autoridad municipal explicó que lo que se busca es preservar la seguridad e integridad de estudiantes, maestros y personal administrativo ante los hechos de violencia registrados durante el fin de semana en la región de Tierra Caliente, los cuales presuntamente son atribuidos al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La violencia se desató este fin de semana en diferentes zonas de Michoacán. Foto: Facebook

El ayuntamiento exhortó a los padres de familia a mantener a los menores en casa y estar atentos a los canales oficiales de información para conocer cuándo se reanudarán las actividades escolares: "Este gobierno municipal trabaja coordinadamente con los tres órdenes de gobierno para restablecer el orden y la paz", señaló.

¿Qué ocurrió el Tierra Caliente, Michoacán?

La suspensión escolar ocurre luego de que el domingo 28 de septiembre se reportaran múltiples ataques armados en los municipios de Coahuayana, Pátzcuaro y Tepalcatepec. Los hechos incluyeron enfrentamientos, quema de vehículos y el uso de drones cargados con explosivos, presuntamente, pertenecientes al CJNG.

En Tepalcatepec, un comando armado atentó contra la pista de aterrizaje de La Parota, donde resultaron dañadas avionetas utilizadas para labores de fumigación agrícola. Testimonios señalan que fueron al menos seis explosivos lanzados desde drones, además de disparos con fusiles de alto calibre, entre ellos armas Barrett calibre .50.

Mientras tanto, en Coahuayana se registraron ataques simultáneos en las localidades de Santa María y El Ahijadero. Según los primeros reportes, un grupo de alrededor de cien hombres fuertemente armados irrumpió en la zona, provocando la muerte de tres jornaleros, además de incendiar un autobús de pasajeros sobre la carretera 200 Lázaro Cárdenas-Colima.

En Pátzcuaro, automóviles fueron incendiados en distintos tramos de la carretera Erongarícuato-Pátzcuaro, lo que incrementó el clima de inseguridad en la región y obligó a las autoridades locales a recomendar a la población evitar traslados innecesarios.

El ayuntamiento de Coahuayana aseguró que mantiene coordinación con las autoridades estatales y federales para restablecer la tranquilidad en la zona. En el comunicado también se hizo un llamado al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para redoblar la presencia de fuerzas de seguridad y garantizar la protección de las familias.

