Alerta en Empalme: Se movilizan autoridades tras hallazgo de cuerpo dentro de arroyo

Empalme, Sonora.- Durante la mañana de este miércoles 3 de septiembre, fue localizado el cuerpo de un hombre en las inmediaciones de un arroyo ubicado en el camino que conduce a la zona conocida como Piedra Volada, en las cercanías de la colonia Ronaldo Camacho, de Empalme. El hallazgo fue reportado por transeúntes que circulaban por el área, quienes dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911.

En respuesta al reporte, se activó un operativo al que acudieron diversas corporaciones de seguridad y rescate. Elementos del Departamento de Bomberos de Empalme realizaron las maniobras para la extracción del cuerpo del agua, asegurándolo para el inicio de las diligencias correspondientes. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada; los primeros informes indican únicamente que se trata de una persona del sexo masculino.

Asimismo, las causas exactas del fallecimiento permanecen sin determinarse, a la espera de los resultados periciales. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizará la necropsia de ley. Este procedimiento es fundamental para establecer con certeza la causa de la muerte y obtener indicios que puedan ayudar en su reconocimiento.

De la misma manera, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las indagatorias en el lugar de los hechos, recabando evidencias para construir la carpeta de investigación que permitirá esclarecer las circunstancias del suceso y determinar si se trató de una muerte accidental o de un homicidio.

El cuerpo fue encontrado dentro del agua de baja profundidad

Cabe recordar que la tarde del pasado lunes 11 de agosto, fue localizado el cuerpo putrefacto de una persona del sexo masculino en una zona de monte ubicada al norte de la ciudad de Empalme. El hallazgo tuvo lugar en un área cercana al panteón municipal, generando la movilización de las corporaciones de seguridad y periciales. Esto sucedió en un camino de terracería que comunica la colonia Juárez con el libramiento de la carretera federal México 15.

Al percatarse de la presencia del cuerpo, los ciudadanos dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911 poco después de las 18:00 horas. El fallecido se encontraba colgado de un árbol, por lo cual se cree que pudo haberse quitado la vida.

Fuente: Tribuna