Alerta en Michoacán: Reportan desaparición de una reconocida influencer en Uruapan

Comparta este artículo

Uruapan, Michoacán.- El miércoles 3 de septiembre de 2025 se reportó la desaparición de la reconocida influencer, Marian Izaguirre, quien fue vista por última vez a bordo de un automóvil Kia Río, de color rojo, en la ciudad de Uruapan, Michoacán. Autoridades estatales denunciaron que se teme por la seguridad de la joven de 23 años de edad, ya que podría haber sido víctima de un delito, por lo que se solicitó la colaboración de la ciudadanía.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán activó el Protocolo Alba y compartió una ficha de búsqueda para poder dar con el paradero de la creadora de contenido. Como señales particulares se informó que la desaparecida tiene un lunar y una cicatriz en forma de mancha de color obscuro en el hombro del lado derecho. Los seguidores de Marian externaron su consternación en redes sociales y se unieron para difundir su caso.

¿Quién es Marian Izaguirre, influencer desaparecida en Michoacán?

Flor Marian Izaguirre Pineda es una joven de 23 años que se dedica a crear contenido en redes sociales, en donde comparte videos y fotos relacionados a su estilo de vida y con un enfoque en la moda. En TikTok, la influencer acumula casi 4 millones de seguidores y en Instagram suma más de 319 mil. Por su parte, la Red Colectivas Feministas solicitó a los ciudadanos su apoyo para encontrar a Marian Izaguirre.

La comunidad de la influencer se ha mostrado activa desde que se confirmó su desaparición y ha estado compartiendo su ficha de localización. Su última publicación la realizó el pasado domingo 31 de agosto, en la cual aparece con el rostro pintado de blanco, simulando ser un payaso. En esa publicación se mostró con un semblante inexpresivo y haciendo lip sync del tema ¿Por qué te vas?, interpretado por la artista Jeanette.

Desapariciones en Michoacán

De enero a mayor de 2025, Michoacán registró 6 mil 829 personas desaparecidas, de ese total 5 mil 736 eran hombres y 1, 087 eran mujeres, según datos proporcionados por el Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (Imdhd). Entre los municipios con mayor incidencia se encuentran Morelia, Uruapan, Zamora, Apatzingán y Lázaro Cárdenas. En ese lapso, Uruapan, ciudad en la que se reportó la desaparición de Marian Izaguirre, contabilizó 690 desapariciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui