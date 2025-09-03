Alerta en Sonora: Sujeto escapa de 'levantón' en colonia Cuartel Militar de Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El pasado martes 2 de septiembre, alrededor de las 15:00 horas, en el callejón Sin Nombre y avenida Celaya, en la colonia Cuartel Militar de Hermosillo, se localizó a un sujeto golpeando a otro hombre en la cabeza con una pistola. Pero eso no era todo, ya que, según información de medios locales, el responsable intentaba subir por la fuerza a la víctima a un vehículo.

El victimario fue identificado como Bryan Ariel, de 25 años, y fue detenido por portación de arma prohibida y privación de la libertad en grado de tentativa. Lo anterior se debió a que tenía en su poder una pistola calibre .40 milímetros con cargador y 13 cartuchos útiles. Cabe destacar que cada uno de los elementos fue asegurado y será utilizado por las autoridades correspondientes como prueba en la investigación.

El afectado permanece bajo anonimato; únicamente se sabe que tiene 37 años y que, a causa de los daños físicos, sufrió una herida contusa de aproximadamente tres centímetros y perdió dos piezas dentales. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce si tuvo que ser internado en algún hospital de la ciudad, pero, en caso de que surja más información, te la haremos saber en TRIBUNA.

El culpable se encuentra detenido

En cuanto al intento de privación ilegal de la libertad, el afectado estuvo a punto de ser secuestrado en un sedán Hyundai Grand i10, modelo 2023; sin embargo, en ese instante llegaron los policías y frustraron los planes del delincuente. Asimismo, no se tiene conocimiento de si había cómplices, pero, como se mencionó anteriormente, ya iniciaron las averiguaciones y se espera que más adelante el Ministerio Público presente un informe.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna