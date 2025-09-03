Asalta a una joven y amaga con un arma de juguete al padre de la víctima en Nuevo León

Comparta este artículo

Guadalupe, Nuevo León.- Elementos de la Policía Municipal de Guadalupe ejecutaron la detención de un joven identificado como Gael Alexander 'N', de 20 años de edad, en la colonia Jardines de San Rafael. Autoridades indicaron que el presunto delincuente amagó con un arma de juguete a un hombre en la calle Framboyanes tras haber cometido un asalto unas horas antes. El detenido fue presentado ante la autoridad competente para definir su situación legal.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, el sujeto afectado denunció que su hija había asaltado a su hija, por lo que decidió confrontarlo y este sacó la réplica de una pistola. Según el testimonio del afectado, el supuesto asaltante reaccionó violentamente y lo insultó en varias ocasiones hasta que lo encañonó con el arma. El padre de familia alertó a las autoridades a través de una llamada al servicio de emergencias del 9-1-1.

Los hechos ocurrieron en la calle Framboyanes, en su cruce con la calle Ciprés, en donde caminaba el hombre, cuando identificó al sospechoso y lo enfrentó, reclamándole el robo cometido una hora antes contra su hija", explicó el medio anteriormente citado con respecto al desenlace del caso.

Atendiendo el reporte del civil, oficiales municipales se trasladaron hacia el sector y desplegaron un operativo de seguridad para encontrar a Gael Alexander 'N'. Una vez sometido, los agentes realizaron una inspección y fue ahí cuando se percataron que el arma era de plástico, por lo que procedieron a concretar la detención. Posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de amenazas.

Datos de la Unidad de Análisis, recabados por diferentes medios de comunicación, señalan que el detenido cuenta con antecedentes penales por robo con violencia en vía pública y robo a negocio. El joven permanecerá bajo resguardo hasta que se defina su situación legal, con base en las investigaciones complementarias de este hecho violento registrado en este municipio de Nuevo León. Queda esperar un informe más detallado de las autoridades en los próximos días.

Fuente: Tribuna del Yaqui