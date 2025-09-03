Asesinan a subsecretario de Bienestar en Guerrero; Sheinbaum evita dar declaraciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la conferencia de prensa 'Mañanera del Pueblo' de este miércoles 3 de septiembre, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre el asesinato de Nabor Hossein Guillén, subsecretario de Bienestar del Gobierno de Guerrero. Sin embargo, la mandataria evitó pronunciarse en detalle y subrayó que corresponde al Gabinete de Seguridad informar sobre los avances en las investigaciones.

Señaló que este órgano federal, encabezado por el secretario Omar García Harfuch, es el responsable de dar seguimiento a hechos relacionados con la violencia y garantizar que se proporcione información oficial y precisa.

Sheinbaum reiteró que, en su administración, los casos vinculados a temas de seguridad pública deben ser tratados por las instancias especializadas. Enfatizó que, en cuanto existan actualizaciones relevantes, será el propio gabinete quien las comunique. Con ello, la presidenta evitó dar declaraciones adicionales respecto a las circunstancias en las que perdió la vida el funcionario estatal.

Esto se sabe del asesinato del subsecretario de Bienestar en Guerrero

El subsecretario de Bienestar del Gobierno de Guerrero, Nabor Hossein Guillén, fue asesinado este martes 2 de septiembre en un ataque armado registrado en la carretera federal Chilpancingo–Tlapa. De acuerdo con reportes preliminares, el ataque se produjo mientras el funcionario se trasladaba por la zona, lo que generó una inmediata movilización de corporaciones de seguridad y equipos de emergencia.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), junto con peritos de la Coordinación de Servicios Periciales, acudieron al lugar del crimen para realizar el procesamiento de la escena. Entre las primeras acciones se incluyó el levantamiento de indicios balísticos y el aseguramiento de la zona para recopilar pruebas que permitan identificar a los responsables.

A la fecha de publicación de esta nota, no se han reportado personas detenidas por este nuevo homicidio.

Trayectoria de Nabor Hossein Guillén

En su trayectoria política, Guillén fue alcalde de Tixtla entre 2012 y 2015 bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Posteriormente, en 2021, se sumó al movimiento de Morena en Guerrero, apoyando candidaturas estatales y consolidando su cercanía con la actual administración. Tras las elecciones de ese año, fue designado subsecretario de Bienestar, cargo desde el cual se desempeñó hasta el momento de su homicidio. La gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, se pronunció por estos hechos.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'