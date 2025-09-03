Así se recuperó el vehículo de John Milton tras ser robado por grupo armado en Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este miércoles 3 de septiembre de 2025, la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Verona Hernández Valenzuela, compartió detalles sobre el robo violento que sufrió el reconocido hipnotista, John Milton, en una carretera de Culiacán. La funcionaria estatal confirmó que cuatro sujetos participaron en el asalto, los cuales se movilizaban a bordo de un automóvil Sedan y portaban armas de fuego con las que amedrentaron a los tripulantes.

Durante una conferencia de prensa de la Vocería de Gobierno del Estado, Hernández Valenzuela dijo que, aproximadamente a las 16:00 horas del martes 2 de septiembre, se recibió el reporte en el Centro Estatal de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i), en donde se alertó a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno sobre el despojo de un vehículo sobre la carretera Culiacán-Eldorado, a la altura de Campo El Diez.

Ante el llamado ciudadano, las autoridades desplegaron los protocolos de seguridad, además de que se hizo uso del GPS del vehículo Cadillac modelo 2025, mismo en el que viajaba 'El Caballero de la Hipnosis' y su equipo de trabajo. Horas más tarde de que se registrara el robo, elementos de investigación lograron recuperar la camioneta, la cual tenía todos los documentos y pertenencias de John Milton.

El vehículo se localizó horas después, afortunadamente el reporte fue hecho a tiempo, se pudo dar seguimiento gracias a los instrumentos tecnológicos de los que gozan estas unidades y también a la actuación que tuvieron las autoridades. El reporte que se tuvo fue ese, de despojo de unidad por sujetos que iban a bordo de un automóvil sedan, se refieren a cuatro sujetos, de acuerdo a testigos", explicó la portavoz de la SSPE.

Verona Hernández Valenzuela constató que no se reportaron personas lesionadas durante el atraco y comentó que será la Fiscalía General del Estado (FGE) continuará con las investigaciones pertinentes. Efectivos del Grupo Interinstitucional se encargaron de cumplir con las averiguaciones y localizaron la unidad de lujo en el ejido San Román, en las inmediaciones del poblado de Alcoyonqui, ubicado en los alrededores de la capital sinaloense.

A la alza los índices de robo de vehículos

El robo de vehículos en Sinaloa se ha convertido en un delito recurrente y las cifras cada vez se acrecientan. Entre enero y julio del presente año, autoridades contabilizaron 4 mil 191 unidades robadas, siendo Culiacán la ciudad que concentra al menos el 60 por ciento de los casos. Solo durante los primeros dos días de septiembre, la Fiscalía General del Estado reportó 35 robos de vehículos en la entidad, incluida la camioneta de John Milton que ya fue recuperada.

Fuente: Tribuna del Yaqui