Balaceras en Navolato desatan pánico entre la población; hay un muerto y tres heridos

Navolato, Sinaloa.- A lo largo de este miércoles 3 de septiembre de 2025 se han reportado balaceras en diferentes puntos del municipio de Navolato, Sinaloa. Los enfrentamientos armados han sembrado pánico entre la población que busca resguardarse a como puede de las balas. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) dio un informe preliminar de un muerto y tres heridos por proyectil de arma de fuego, derivado de estos hechos violentos registrados en la región.

Según datos recabados por el portal de noticias Línea Directa, uno de estos sucesos tuvo lugar sobre la carretera La 20, ubicada en la sindicatura de Villa Juárez, en donde sujetos armados de grupos rivales protagonizaron una persecución y un enfrentamiento a balazos durante la tarde de este miércoles. La ciudadanía alertó a las autoridades a través de las líneas de emergencias, por lo que elementos del Grupo Interinstitucional se movilizaron hacia el sector.

#SSPSinaloa informa que, este 3 de septiembre de 2025, se reportaron al C4i disparos de arma de fuego en la localidad de Villa Juárez, Navolato, donde el Grupo Institucional reforzó el despliegue de seguridad y ya se está atendiendo la situación. Se recomienda circular con precaución en el área y atender los protocolos de las autoridades.", se expresó en un breve comunicado que compartió la SSPE en la red social X.

De acuerdo a los datos proporcionados hasta el momento, alrededor de las 13:30 horas, se reportaron detonaciones en la sindicatura de Villa Juárez, en donde residentes denunciaron la presencia de civiles armados. También trascendió que un conocido restaurante sufrió daños en su infraestructura a causa de los disparos. Efectivos de la Policía Estatal Preventiva, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Marina trabajan para restablecer el orden en el municipio.

Pánico en Navolato

En redes sociales han comenzado a circular videos de los ciudadanos al momento en el que intentaban resguardarse durante las balaceras registradas. Incluso, escuelas de Navolato tuvieron que implementar los protocolos de seguridad para salvaguardar la integridad de los niños y jóvenes estudiantes. Se espera que autoridades de Sinaloa brinde un informe más detallado en las próximas horas, por lo que se esperan nuevos avances al respecto.

