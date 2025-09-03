Camioneta del secretario de Seguridad quedó varada en Culiacán tras intento de bloqueo

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Este pasado martes 2 de septiembre de 2025, alrededor de las 21:30 horas, mientras el Secretario de Seguridad Pública de Culiacán, el coronel Alejandro Bravo Martínez, circulaba en una Suburban blindada acompañado de su escolta personal por la colonia Lomas de Guadalupe, en la intersección del bulevar Ciudades Hermanas y la calle Doctor Ruperto L. Paliza, fue víctima de un ataque delictivo.

De acuerdo con información de medios locales, sujetos cuya identidad se desconoce hasta el momento de la elaboración de esta nota, y que por supuesto todavía no han sido detenidos, arrojaron ponchallantas, artefactos de acero diseñados para dañar neumáticos. Debido a ello, la unidad, valuada en aproximadamente 4 millones de pesos, quedó inmovilizada tras sufrir daños en sus llantas.

Tras el incidente, las autoridades locales iniciaron un operativo de búsqueda en las zonas cercanas para dar con los responsables, además de requerir el apoyo de una grúa para retirar el vehículo. Las investigaciones apenas comenzaron y se espera que en las próximas horas la Fiscalía estatal dé a conocer un informe más detallado sobre el caso. Como siempre, en TRIBUNA te mantendremos informado con las actualizaciones más recientes.

No hay heridos

Por otra parte, se desconoce si Bravo Martínez se dirigía a un operativo en ese preciso momento, y hasta ahora el funcionario no se ha pronunciado al respecto. Cabe destacar que la presencia del crimen organizado en Culiacán es constante, pues a diario se registran numerosos delitos que van desde 'levantones' y hallazgo de cadáveres en la vía pública hasta enfrentamientos armados.



