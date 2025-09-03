Captan en VIDEO violento asalto en una barbería de Puebla; víctima sufre crisis nerviosa

Comparta este artículo

Puebla de Zaragoza, Puebla.- Una cámara de seguridad captó el asalto a mano armada en una barbería que se ubica en la colonia Aquiles Serdán, en Puebla. En las imágenes se puede apreciar cómo tres sujetos, aún no identificados, irrumpieron en el local usando un cubrebocas y portando una gorra. Hasta el momento, las autoridades locales no han confirmado la detención de los delincuentes y se ha invitado a la víctima a interponer la respectiva denuncia.

En el video que comenzó a circular en redes sociales se observa cómo un primer asaltante ingresó con una actitud intimidante y una pistola en su mano al establecimiento que se sitúa entre la 14 Pte y la 53 Norte de la capital poblana. Acto seguido, un segundo sujeto entró mientras su compañero obligaba al empleado a ponerse de rodillas. Los criminales despojan a la víctima de su teléfono celular y posteriormente lo encierran en el baño del negocio

El segundo individuo, quien cargaba una mochila, sustrajo el dinero en efectivo de la caja y diversos de valor que encontró en el sitio. Un tercer cómplice se mantuvo vigilando la entrada, luego entró para ayudar a los otros dos jóvenes y una vez que consiguieron su cometido, los tres huyeron con rumbo desconocido. Trascendió que el afectado contactó a los servicios de emergencias, por lo que elementos de la Policía Municipal de Puebla arribaron al área.

Se presume que un cuarto delincuente participó en el hecho, ya que se esperaba en la parte exterior al mando de un vehículo, el cual fue utilizado por la banda para escapar del lugar minutos después de consumado el robo, aprovechando la oscuridad de la noche", explicó el medio Telediario.

Oficiales realizaron recorridos de vigilancia por la zona, pero no lograron localizar a los asaltantes o al vehículo en el que presuntamente emprendieron la huida. Ante la imposibilidad de detener a los responsables en flagrancia, el empleado fue invitado a presentar su denuncia formal ante el Ministerio Público. Trascendió que se inició con la carpeta correspondiente del caso y se dijo que la víctima sufrió crisis nerviosa a causa del shock del robo.

Fuente: Tribuna del Yaqui