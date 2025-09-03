Capturan a dos integrantes de 'Los Richis', célula con presencia en dos alcaldías de CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En una acción realizada entre distintas corporaciones de seguridad, se concretó la detención de dos individuos presuntamente vinculados al grupo delictivo conocido como 'Los Richis'. La operación tuvo lugar el pasado 26 de agosto mediante dos cateos simultáneos en inmuebles de la alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México, una de las zonas donde históricamente opera esta organización.

El operativo fue ejecutado por agentes de la Policía de Investigación (PDI), adscritos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes contaron con el respaldo de elementos de la Guardia Nacional (GN). El primer hecho se registró en una propiedad de la colonia San Juan Xalpa, donde fue localizado y asegurado un hombre identificado como Cristofher 'N'., quien fue encontrado en posesión de múltiples envoltorios de narcóticos.

Un segundo individuo, José 'N', fue detenido en una acción paralela en otro domicilio de la misma demarcación. Una vez concluidas las diligencias en los inmuebles, ambos detenidos, junto con los indicios recabados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. La fiscalía inició la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica, identificándolos como posibles integrantes de la célula delictiva 'Los Richis'.

Posteriormente, en sus respectivas audiencias iniciales, la autoridad judicial determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso a Cristofher 'N' y José 'N'. Los delitos que se les imputan son contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y cohecho. Como medida cautelar, el juez dictaminó la prisión preventiva, por lo que ambos fueron ingresados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Asimismo, se estableció un plazo de 1 mes para el cierre de la investigación complementaria. Este suceso pone de relieve la persistencia de remanentes de 'Los Richis', un grupo que en su momento fue considerado uno de los principales generadores de violencia en el oriente de la capital. Aunque las autoridades lograron una desarticulación de su estructura en 2019, la Fiscalía ha reconocido que aún se detectan actividades.

Esto ha sucedido en sus antiguos lugares de operaciones, en Iztapalapa y Tláhuac, donde cometían extorsión, secuestro y homicidio. Estas detenciones forman parte de una estrategia más amplia de seguridad, considerando que, según informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de mayo pasado, en la Ciudad de México operan al menos 62 grupos delictivos de diversa índole.

Fuente: Tribuna