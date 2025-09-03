Código Rojo en Ciudad Obregón: Fuerte riña en CONALEP deja una víctima y daños a vehículo

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este martes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora desplegaron un fuerte operativo en las inmediaciones del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP Sonora), planten Ciudad Obregón ubicado sobre la calzada Villanueva, luego de que se reportaran una serie de incidentes que alteraron la tranquilidad en el plantel y en su exterior. El saldo de estos hechos fue de una víctima y un vehículo siniestrado.

De acuerdo con los primeros reportes, los sucesos ocurrieron la noche del martes 2 de septiembre, alrededor de las 19:00 horas, tiempo local, en las instalaciones de la institución educativa. Según versiones oficiales, dentro del plantel se registró una fuerte riña entre estudiantes, lo que generó la intervención inmediata de personal de seguridad y posteriormente de elementos de la Policía Municipal de Cajeme.

Durante el altercado, un menor de edad resultó con lesiones, mismas que fueron atendidas en el lugar por paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes después lo trasladaron a un hospital cercano para recibir atención médica especializada. La identidad del joven no fue revelada por las autoridades debido a que se trata de un adolescente.

Mientras se atendía esta situación, se informó que otro incidente se presentó en el área externa del CONALEP. Una persona, cuya identidad aún estaba en proceso de confirmación, utilizó un bat para dañar los cristales de un vehículo tipo vagoneta que se encontraba estacionado en la zona. Testigos refirieron que el automóvil se encontraba en un lugar asignado a otro trabajador del plantel, lo que habría detonado la agresión contra la unidad.

Tras recibir la denuncia, agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar y procedieron a recabar información de lo ocurrido. Con base en los testimonios y la inspección del área, se levantó un Informe Policial Homologado (IPH), el cual será enviado al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para que se dé seguimiento a los hechos y se determinen las responsabilidades legales correspondientes.

