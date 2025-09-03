Crimen organizado en Navojoa: Atrapan a sujeto en posesión de armamento y equipo táctico

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Durante un operativo de seguridad efectuado en el municipio de Navojoa, Sonora, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) lograron la detención de un individuo identificado como Jesús 'N'. Durante la acción, además del arresto, las fuerzas federales incautaron un conjunto de objetos de uso exclusivo de las fuerzas armadas y componentes de armamento.

Entre el material asegurados se encuentran dos cargadores, 44 cartuchos útiles, 20 cartuchos percutidos, así como piezas para el ensamblaje de armas de fuego, como un cajón de mecanismo, un cerrojo con corredera, dos empuñaduras de madera y un resorte. De la misma manera, se decomisó indumentaria táctica consistente en una guerrera tipo pixelado, una sudadera de camuflaje y un par de botas militares.

Tanto el individuo detenido como el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). Será esta institución la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación jurídica del implicado y deslindar responsabilidades por los posibles delitos de posesión de armas y asociación delictuosa.

Hay que mencionar que este tipo de aseguramientos forma parte de la estrategia permanente de las autoridades para reducir la circulación de armas ilegales y desarticular la capacidad logística de grupos delictivos en zonas estratégicas del país, contribuyendo a los esfuerzos por mantener la paz y seguridad.

Los objetos decomisados durante el operativo de seguridad

En otro caso ocurrido en Navojoa, siete sujetos fueron fueron vinculados a proceso, después de que fueron arrestados. Los delitos por los que son investigados son por asociación delictuosa, posesión de vehículo con reporte de robo, narcomenudeo y secuestro agravado, este último cometido en perjuicio de un menor de edad de 16 años, informó el pasado mes de agosto la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Los individuos, identificados como de Martín 'N', de 45 años de edad; Daniel Eduardo 'N', de 25 años; Diego Enrique 'N', de 20 años; Jesús Armando 'N', de 23 años; Aziz 'N', de 25 años; Alexis Gabriel 'N', de 25 años; y Ángel Damían 'N', de 19 años, se encuentran en prisión preventiva a la espera de las siguientes etapas procesales.

Fuente: Tribuna