Edomex: Violento intento de asalto a camión de carga deja custodios heridos en Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli, Estado de México.- Este miércoles 3 de septiembre de 2025, a muy temprana hora, se reportó un intento de asalto a un transporte de carga en la desviación que conecta la autopista Chamapa-Lechería con la zona industrial de San Martín Obispo, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. En TRIBUNA te contaremos todos los detalles de este incidente, que dejó heridos y un muerto.

De acuerdo con información de Infobae, unos hombres armados interceptaron la unidad con el objetivo de despojarla de la mercancía. Inclusive, los agresores dispararon contra una patrulla de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, que se encontraba en la zona para proteger el traslado de los productos. Tras el ataque, se registró un número desconocido de lesionados y una persona que murió en la escena.

Uno de los delitos más frecuentes en la entidad es el asalto a transportes de carga, siendo la principal vía afectada la autopista México-Querétaro. A través de una tarjeta informativa, el gobierno municipal informó que se activó el protocolo de vialidad por un accidente suscitado en el acceso a la autopista Chamapa-Lechería, en San Martín Obispo, donde se vio involucrada una patrulla de la Policía Auxiliar de la CDMX.

Delimitaron la zona

De igual forma, en el aviso destacaron que los policías municipales delimitaron el lugar en espera de que arribara la fiscalía mexiquense; sin embargo, hasta la elaboración de esta nota no se ha actualizado este dato. Asimismo, la situación ocasionó un fuerte congestionamiento vehicular, ya que solo funciona un carril de circulación, por lo que se hace un llamado a la paciencia para quienes se encuentren ante una situación semejante.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

