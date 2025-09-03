Encuentran en Rosarito a hombre sin vida, maniatado y con visibles heridas de tortura

Comparta este artículo

Playas de Rosarito, Baja California.- La mañana de este miércoles 3 de septiembre de 2025 fue localizado un hombre sin vida en la colonia Constitución, en las calles Guanajuato y Ramón Ramírez, en Rosarito. De acuerdo con medios locales, el cadáver presentaba signos aparentes de tortura y se encontraba al interior de un domicilio; además, la manera en que fueron dejados sus restos resultaba sumamente cruel.

Para comenzar, se recibió una denuncia al número de emergencias 911. Sin embargo, cuando los agentes de la policía municipal arribaron a un departamentos, en ese lugar se encontraron con el cuerpo de un sujeto envuelto en una cobija y amordazado. Asimismo, sus extremidades estaban atadas con cordones, lo que da a entender que existe una alta posibilidad de que antes de su muerte haya sido víctima de tortura.

De igual forma, al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía para iniciar con las investigaciones correspondientes. Mientras tanto, el occiso fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le realizarán todas las pruebas necesarias para determinar la causa de su fallecimiento. Es importante señalar que en la escena también estuvieron presentes paramédicos de la Cruz Roja y agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Las investigaciones siguen en curso

Hasta el momento de la elaboración de esta nota no hay detenidos ni sospechosos, y la identidad de la víctima todavía no ha sido revelada. No obstante, se espera que en los próximos días las autoridades locales emitan un nuevo informe, pues la investigación recién comenzó. En caso de que esto ocurra, como siempre te lo daremos a conocer a través de nuestro medio de comunicación TRIBUNA.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General del Estado de Baja California hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

