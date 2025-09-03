Exsecretarios de Claudia Pavlovich habrían desviado 290 millones de pesos de la SEC

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El caso de los exsecretarios de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) sigue dando de qué hablar, pues la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora (FAS) reveló que habría un desvío o daño patrimonial cercano a los 290 millones de pesos. Cabe señalar que ayer fueron vinculados a proceso José Víctor 'N' y Francisco Alberto 'N', quienes trabajaron en la SEC durante el gobierno de la expriista Claudia Pavlovich.

Mauricio Ibarra Romo, fiscal Anticorrupción de Sonora, dio a conocer que el daño patrimonial resultado de los delitos de peculado imputados a exfuncionarios de la Secretaría de Educación y Cultura asciende a un monto aproximado de 290 millones de pesos. Informó que la denuncia se interpuso en septiembre de 2021 y, tras una investigación exhaustiva, se ha integrado una carpeta de investigación sólida, la misma que ha servido para acreditar ante el juez la probable responsabilidad de los imputados, quienes actualmente se encuentran en un Centro de Reinserción Social (Cereso) bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Cabe señalar que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) estaría tras otros presuntos implicados en este millonario desvío de recursos.

Ibarra Romo señaló que lo que se imputa a los señalados comprende un desvío de recursos del presupuesto de la dependencia hacia una empresa particular, la cual nunca cumplió con lo ofrecido y además se transfirieron fondos sin las autorizaciones debidas, a lo largo de los ejercicios fiscales de 2018, 2019, 2020 y 2021, llegando a un monto total que ronda los ya mencionados 290 millones de pesos.

Están acusados de peculado y de incumplimiento de un deber legal. El caso de peculado es porque durante los cuatro ejercicios fiscales desviaron recursos que son procedentes de la partida 1000, que es servicios personales; la desviaron para otro propósito, para la contratación de un esquema de beneficios múltiples, así lo llamaron", explicó.

Dijo que los recursos estaban destinados a servicios personales de los trabajadores, tales como nóminas y diversas prestaciones, y fueron depositados en fideicomisos, primero en un banco y después en una Sociedad Financiera de Objeto Limitado (SOFOL). El mismo titular de la FAS confirmó que se cuenta además con otras órdenes de aprehensión por ejecutarse en contra de exservidores públicos, así como un particular, quienes también figuran como probables responsables en este esquema de corrupción.

