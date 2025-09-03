Felipe ocultaba 80 envoltorios de crystal y marihuana; fue detenido al norte de Sonora

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- Elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) lograron la detención de una persona en posesión de diversas dosis de narcóticos. Los hechos ocurrieron durante patrullajes de vigilancia y prevención del delito, implementados en la colonia Sonora, de la ciudad de San Luis Río Colorado.

Las corporaciones de seguridad atendieron un reporte ciudadano canalizado a través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5), el cual alertaba sobre actividades de presunta venta de droga en la zona. Al arribar al lugar indicado en el reporte, el personal de la Policía Estatal de Seguridad Pública localizó a un sujeto que coincidía con las características descritas.

Siguiendo el protocolo de actuación, los agentes procedieron a realizarle una inspección corporal, durante la cual le fueron encontrados 50 envoltorios que contenían hierba verde con las características de la marihuana, así como 30 envoltorios con una sustancia granulada similar a la metanfetamina, también conocida como crystal. Asimismo, se le aseguraron 380 pesos en efectivo y un equipo de telefonía celular.

El individuo fue identificado como Felipe 'N', el cual quedó bajo arresto. Por lo anterior, tanto la persona detenida como la materia ilícita y los demás objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en San Luis Río Colorado. Será esta autoridad federal la encargada de llevar a cabo las investigaciones correspondientes y determinar la situación jurídica del implicado.

Hace unos días ocurrió otro hecho similar en San Luis Río Colorado. Un hombre identificado como Jovani 'N', de 40 años de edad, fue capturado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de Marina (Semar), tras ser encontrado en posesión de sustancias ilegales. Los agentes efectuaban recorridos por la avenida Hidalgo, de la colonia Comercial cuando se encontraron con el señalado, quien intentó huir, pero fue alcanzado.

Fuente: Tribuna