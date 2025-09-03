Hallan a asesinado a balazos en el norte de Sinaloa; estaba en estado de descomposición

Comparta este artículo

Salvador Alvarado, Sinaloa.- Un hecho violento se registró durante la mañana de este miércoles 3 de septiembre de 2025 al sur del municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa. Los primeros informes indican que el cuerpo sin vida de un hombre, aún sin identificar, fue localizado a un costado del canal Humaya, en las inmediaciones de la comunidad de Palos Blancos. El hallazgo movilizó a las corporaciones policiales de los diferentes niveles de gobierno.

De acuerdo a información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el sujeto presentaba impactos de bala, golpes y además se encontraba atado de pies y manos. Un reporte preliminar de las autoridades señaló que el hoy occiso, de entre 30 y 35 años aproximadamente, estaba sin camisa y únicamente un pantalón de color negro. Asimismo se detalló que el cadáver estaba en avanzado estado de descomposición, lo cual hizo imposible identificarlo en una primera instancia.

Junto al cuerpo se localizaron bolsas de hule de color negro, en las que presuntamente había sido envuelto antes de ser arrojado en el lugar, cerca de la comunidad de Palos Blancos", explicó el medio anteriormente citado.

Tras ser alertados, elementos de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable se presentaron en el sitio y una vez confirmada la presencia del cuerpo, los uniformados se encargaron de delimitar el área. Por su parte, peritos y agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa también se presentaron en el sitio para cumplir con las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cadáver, quien está a la espera de ser identificado oficialmente.

Martes violento en Sinaloa

Con respecto a los hechos violentos registrados durante el martes 2 de septiembre, la Fiscalía General del Estado confirmó tres homicidios dolosos, la localización de una osamenta, así como seis privaciones de la libertad y 15 robos de vehículos. Un cuerpo sin vida fue localizado en el campo de béisbol Gustavo Plata Obeso, en la sindicatura de Bachimeto, en Navolato. Otro hallazgo tuvo lugar en la localidad Piggy Bag, en Culiacán.

Fuente: Tribuna del Yaqui