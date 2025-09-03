Hallan dos cuerpos violentados en desierto de Sonora; uno podría ser joven desaparecido

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- Autoridades de San Luis Río Colorado atendieron un reporte ciudadano sobre el hallazgo de dos personas sin vida en una zona despoblada del municipio. El informe se recibió a través del número de emergencias 911 alrededor de las 13:00 horas, de este miércoles 3 de agosto, indicando la ubicación en un área desértica al oeste de la ciudad, sobre el libramiento que conduce a Golfo de Santa Clara.

En respuesta al llamado, elementos del Mando único acudieron al lugar como primeros respondientes para confirmar la veracidad del reporte. Una vez verificado el hecho, procedieron a asegurar el perímetro para la preservación de la escena. Posteriormente, peritos especializados de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribaron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes y recolección de evidencia para la carpeta de investigación.

El Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó del levantamiento de los cuerpos, que presentaba evidentes signos de violencia, para su traslado a sus instalaciones, donde se les practicará la necropsia para determinar científicamente las causas del deceso e iniciar el proceso de identificación. Hasta el momento, las autoridades no han emitido información sobre la identidad de las víctimas ni sobre las posibles líneas de investigación.

De manera extraoficial se dice que una de las victimas podría coincidir con las características físicas de José Jassiel Hernández, un joven de 22 años de edad que se encuentra desaparecido desde el pasado 20 de agosto en San Luis Río Colorado. No obstante serán las autoridades pertinentes quienes confirmarán y descartarán si se trata de él, tras practicarle los análisis genéticos requeridos.

Hay que mencionar que, durante un operativo implementado para dar con los responsables de una agresión armada ocurrida el pasado martes 26 de agosto en la colonia Chula Vista ll, de San Luis Río Colorado, fueron capturados dos masculinos armados. Estos son integrantes del grupo delictivo cuyos integrantes dispararon en un lugar identificado con la venta de droga, donde dos adultos y un menor de edad fueron asesinados.

Fuente: Tribuna