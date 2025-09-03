Joven conductora vuelca en paso a desnivel de Hermosillo; fue socorrida por autoridades

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El paso a desnivel que conecta las calles Américas y Luis Encinas se convirtió en el escenario de un accidente vehicular durante la mañana de este miércoles 3 de septiembre. Alrededor de las 8:30 horas, una camioneta Honda CRV de color azul marino perdió el control y terminó volcada sobre su toldo, con las llantas hacia arriba. Esto provocó la movilización de autoridades y servicios de emergencia.

De acuerdo con los primeros informes, la causa del percance fue la acumulación de agua en la vialidad, producto de las lluvias registradas recientemente. Esta condición provocó que el pavimento se tornara resbaladizo, llevando a que la conductora no pudiera mantener la trayectoria del vehículo, impactara contra las barreras de contención y finalmente volcara. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar auxilio.

La joven, identificada como una estudiante de enfermería, fue valorada en el sitio. Afortunadamente, no presentaba lesiones de gravedad y únicamente requirió atención por una crisis nerviosa derivada del accidente. Este suceso generó un considerable congestionamiento vial en la zona, afectando a cientos de automovilistas durante la hora pico matutina. Para mitigar la situación, oficiales de Tránsito Municipal implementaron un operativo.

Para ello desviaron la circulación por rutas alternas y coordinaron el flujo vehicular para evitar un colapso mayor. El puente permaneció cerrado mientras se realizaban las maniobras para retirar la unidad volcada, restableciéndose la normalidad una vez que la calle quedó despejada.

La joven afectada recibió las primeras atenciones médicas en el sitio

Hay que mencionar que este martes 2 de septiembre, la capital de Sonora fue azotada por el huracán 'Lorena', que, como hemos informado en TRIBUNA, se espera que continúe provocando lluvias. En Hermosillo la tormenta dejó estragos, desde inundaciones hasta unidades dañadas por el agua. Inclusive, en redes sociales circula un video donde se observa un automóvil negro siendo arrastrado hacia el canal del bulevar Progreso.

Fuente: Tribuna