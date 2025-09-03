Le dieron 3 balazos: Acribillan a Víctor Hugo Matadamas Barranco, nuevo juez en Tula, Hidalgo

Comparta este artículo

Tula, Hidalgo.- La mañana de este miércoles, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Hidalgo desplegaron un fuerte operativo en inmediaciones de la colonia Iturbe, en el municipio de Tula de Allende, luego de que se reportara un ataque armado contra un hombre que circulaba a bordo de un vehículo particular. Momentos más tarde, se confirmó que la víctima del atentado fue el juez Víctor Hugo Matadamas Barranco.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles 3 de septiembre, alrededor de las 09:30 horas, tiempo local, sobre la calle General Francisco Villa. Se detalló que Víctor Hugo Matadamas Barranco, juez en materia penal del Poder Judicial de Hidalgo, circulaba a bordo de su automóvil marca Mazda, color blanco, cuando sujetos armados lo interceptaron y, sin mediar palabra, comenzaron a dispararle.

Los hechos se reportaron la mañana de este miércoles. Foto: Facebook

TTras el ataque, vecinos de la zona dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. Rápidamente se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Tula, así como de la Policía Estatal de Hidalgo y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes atendieron a la víctima. El juez fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde recibió atención médica especializada para tratar las lesiones sufridas.

Hasta el momento, se reporta que su estado de salud es estable, aunque continúa bajo vigilancia médica. Elementos de la policía municipal de Tula acordonaron el área para garantizar la seguridad de los vecinos y preservar la escena del crimen; en tanto, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo llegó al lugar para iniciar la carpeta de investigación correspondiente, recabar evidencia y documentar la agresión.

Derivado del incidente, la autoridad local implementó un operativo de búsqueda para localizar a los presuntos responsables, sin embargo, a la fecha de publicación de esta nota, no se reportan personas detenidas. La investigación continúa con el objetivo de esclarecer los hechos. El Poder Judicial de Hidalgo, por su parte, no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

Fuente: Tribuna