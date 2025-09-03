Le dieron varios balazos: Identifican a ciclista asesinado en vía pública de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Tal como te informamos en TRIBUNA, la tarde de este martes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, el coordinación con elementos del Ejército mexicano, desplegaron un fuerte operativo en el fraccionamiento Puerta de Hierro, en Ciudad Obregón, luego de que se reportara un ataque armado que dejó como saldo una persona sin vida y otra más gravemente herida. El ahora occiso ya fue identificado de forma oficial.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la tarde del martes 2 de septiembre alrededor de las 16:05 horas, tiempo local, en el cruce de las calles Terrazas y Guzmán. Testigos señalaron que dos hombres que se desplazaban en una bicicleta fueron sorprendidos por individuos a bordo de una motocicleta, quienes les dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

De inmediato se dio aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Igualmente, llegaron a la escena paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron a las víctimas.

Confirmaron que un hombre perdió la vida y que otra persona resultó herida. La víctima mortal fue identificada como José Juan Ángel L. G., de 34 años, quien quedó tendido sin vida sobre la vía pública, junto a un automóvil de color rojo, la bicicleta que conducía y una cubeta que utilizaba en su trabajo como lava carros.

En tanto, la segunda persona que lo acompañaba resultó con heridas graves y fue trasladada de urgencia al área de urgencias de un hospital de la ciudad. Su estado de salud fue reportado como crítico, debido a que presentaba varios impactos de arma de fuego.

La zona del ataque fue acordonada con cintas rojas y asegurada por elementos de la Policía Municipal, mientras agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se hicieron cargo de procesar la escena del crimen. Entre las diligencias realizadas se aseguró un número considerable de casquillos percutidos y se levantaron indicios balísticos que formarán parte de la investigación.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) procedió al levantamiento del cuerpo de José Juan Ángel, el cual fue trasladado al anfiteatro del Centro Integral de Procuración de Justicia para la necropsia de ley y los trámites correspondientes. Por estos hechos violentos no se han confirmado detenidos.

Fuente: Tribuna