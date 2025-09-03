Motociclista es sorprendido a balazos al norte de Hermosillo; perdió la vida en el lugar

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Durante la mañana de este miércoles 3 de septiembre, tuvo lugar un hecho violento en la zona norte de la ciudad de Hermosillo que resultó en la muerte de una persona del sexo masculino. Los acontecimientos se dieron alrededor de las 11:00 horas en el cruce de las calles Cabo San Pedro y De las Tundras, de la colonia Privadas del Real, al lugar al que acudieron autoridades y servicios de emergencia.

Según los primeros informes, la víctima se encontraba a bordo de una motocicleta tipo cross cuando fue blanco de una agresión con arma de fuego. Tras esto, los responsables lograron darse la fuga sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero, lo que activó un operativo de búsqueda en la zona por parte de corporaciones de seguridad. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios.

Sin embargo, tras realizar una revisión de la persona agredida, confirmaron que ya había fallecido. El cuerpo del individuo quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, junto al vehículo que tripulaba. Por el momento no se ha revelado su identidad. Para preservar la escena del crimen y permitir el correcto desarrollo de las indagatorias, elementos de la Policía Municipal de Hermosillo procedieron a acordonar y resguardar el área.

Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se presentaron en el sitio para iniciar con las diligencias periciales correspondientes, incluyendo la recolección de indicios que serán integrados a la carpeta de investigación para el esclarecimiento del caso. Finalmente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo para su posterior necropsia que ayudará a establecer su identidad.

El fallecido quedó tendido sobre la calle junto a su moto

Cabe mencionar que ayer martes 2 de septiembre, alrededor de las 15:00 horas, se localizó a un sujeto golpeando a otro hombre con una pistola en la cabeza. El responsable intentaba subir por la fuerza a la víctima a un vehículo en el callejón Sin Nombre y avenida Celaya, de la colonia Cuartel Militar, en Hermosillo. El victimario fue identificado como Bryan Ariel, de 25 años, y fue detenido por portación de arma de fuego e intento de privación de la libertad.

